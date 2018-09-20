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Eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan liseler için yeni yaş düzenlemesi

2 yaşına kadar mezun olamayanların kayıtları silinecek ve Açık Liseye gönderilecek

20 Eylül 2018 11:41

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni bir düzenlemeye giderek, 18 yaş üstü öğrenciler liseye kayıt yaptırabilecek ancak 22 yaşına kadar mezun olamayanların kayıtları silinecek.

Sabah'tan Safure Cantürk'ün haberine göre; Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 12 yıllık zorunlu eğitim kapsamında liseler için yeni yaş düzenlemesi getirdi. 18 yaş üstü öğrenciler liseye kayıtyaptırabilecek ancak 22 yaşına kadar mezun olamayanların kayıtları silinecek ve Açık Liseye gönderilecek.

Sınıf tekrarları nedeniyle mezun olamayan, yaşları 22'nin üzerindeki öğrencilerle 14 yaşındaki öğrencilerin aynı kampüste bulunması pedagojik olarak sorunlara neden olunca MEB ilgili yönetmelikte değişiklik yapıp lise mezuniyeti için 22 yaşı üst sınır olarak belirledi.

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