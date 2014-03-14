Milli Eğitim Bakanlığı'nda görevden alma depremi

Dershanelerin kapatılmasını öngören yasanın Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından MEB’de14 genel müdürden 3'ü; 140 daire başkanından 23'ü değişti. 81 il milli eğitim müdüründen 12'si görevinden alındı. . Dershanelerin özel okullara dönüşmesi sürecinde önemli rol oynayacak olan Özel Öğretim Genel Müdürlüğü'ne de yeni bir isim getirildi.

Ayşegül Kahvecioğlu’nun Milliyet’te yer alan haberine göre, Emniyet Genel Müdürlüğü'ndeki görevden almalara benzer bir operasyon, bugün Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında yapıldı. 6528 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanunun bugün Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı operasyonu için düğmeye bastı.

Bakanlıkta 14 genel müdürden 3'ü; 140 daire başkanından 23'ü değişti. 81 il milli eğitim müdüründen 12'si merkeze çekildi.

Görevden alınan genel müdürler şöyle:

Destek Hizmetleri Genel Müdürü: Yusuf Esener

Özel Öğretim Genel Müdürü: Mehmet Küçük

Özel Eğitim Genel Müdürü: Mustafa Baloğlu

Bunların yerine yeni genel müdürlerin atandığı belirtildi. Yeni yasa ile kurulan iki genel müdürlükten birine de atama yapıldığı öğrenildi. Özel Öğretim Genel Müdürlüğü'ne Ömer Faruk Yelkenci getirildi. Dershanelerin özel okullara dönüştürülmesi sürecinde yeni atanan genel müdür önemli rol üstlenecek. Özel Eğitim Genel Müdürlüğü'ne Yurdagül Aydoğan, yasayla kurulan Yüksek Öğretim Genel Müdürlüğü'ne Semih Aktekin getirildiği öğrenildi.

Görevden alınan iki Talim Terbiye Kurulu üyesinin yerine de yeni isimler belirlendi. Değiştirilen 12 İl Milli Eğitim Müdürü'nün 10'unun yerine yeni atama yapıldı. Bu kapsamda Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Kamil Aydoğan görevden alınırken, yerine Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Bozkurt getirildi.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Atilla Gülsar, merkeze çekildi. Yerine vekaleten şube müdür yardımcısı Mustafa Bilici atandı. Adana İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Selamet merkeze çekilen isimler arasında yer aldı.

Diğer görevden alınan il milli eğitim müdürleri şöyle:

Mehmet Emin Korkmaz (Bitlis), Sebahattin Akgül (Denizli), Murat Yazıcı (Gümüşhane), Halil Sanlı (Hatay), Mehmet Bulut (Malatya), Gıyasettin Taş (Siirt), Recep Düzgün (Uşak), Lütfiye Deneri(Aksaray), Mustafa Sami Akyol (Yalova), Kadir Kılıç (Osmaniye), Bekir Aksoy (Kastamonu).

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Faruk Yelkenci

Dershanelerin kapatılması sürecini bizzat yürütecek yeni Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, 6 ay öncesine kadar Türkiye'de 12 şubesi bulunan Birikim Dershaneleri'nin de bağlı olduğu Birikim Öğretim Kurumları'nın genel müdürlük görevini yürütüyordu.

Yelkenci'nin Berkin Elvan'ın cenazesinin kaldırıldığı gün twitter'dan paylaştığı şu mesaj tepki toplamıştı: "Münafık vicdanların, gayri samimi üzüntülerle mahalle baskısı kurduğu ülkemde, duygu bezirganlarının kurduğu pazarda şahsiyet satılır olmuş."

Yelkenci, bugün twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Hayırlı cumalar, olacak olan hayırlı olsun diyelim. Henüz imzalanmış bir kararname yok. Yine de çok teşekkürler dua beklerim" ifadesini kullandı.



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