Değişen TÖDER yönetiminden mesaj: Dershaneler kapanırsa bedelini devlet öder

Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği’nde (TÖDER) 6’ncı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Enver Yücel başkanlık görevini bıraktı. Yerine İbrahim Taşel TÖDER Başkanı seçildi. Taşel, yaptığı konuşmada onaylanan dershaneler yasanın hukuki olarak takipçisi olacaklarını belirterek, “Bu karar Anayasa’dan dönmeyecekse, kurumların ekonomik yapısını sarmayacak çalışmalar yapılması için çalışacağız. Kurumlar kapanırsa bedelini devlet öder. Bunların zarar görmesine izin vermeyeceğiz. Takipçisi olacağız” dedi.

TÖDER bünyesinde hukuk bürosu kuracaklarını anlatarak şöyle dedi:

“Elimizde olmayan bizi aşan yasayla çıkan sonuçtan dershanecilerin memnun olduğunu asla söyleyemeyiz. Özel okulları sıkıntıya sokabileceğini söyledik. Bugün alınacak kararların bundan sonraki sonucunu, vebalini düşünün dedik. Urfa’dan bir köyden çocuğun bu yarışa katılmayacağını ve bu vebali olduğunu söyledik. Gerginlikler içinde bu karar geçti. Mesele bitmiş değil. Türkiye hukuk devleti. Dershane dernekleri hep birlikte bu sürecin hukuki yönünü takip edeceğiz. Hukuk bürosu kurup bunları takip edeceğiz. İlk işimiz bu olacak. Yeni yapılanma içinde ara geçiş döneminde liselerle ilgili yönetmeliklerde Bakanlığa destek vereceğiz. En az yara alacak biçimde geçirilmesi için elimizden geleni yapacağız. Komisyonlarda yer alacağız. Eğitimciler olarak bu konuda teslimiyetçi olmayacağız. Kamuoyunu aydınlattık. Dershanelere yönelik yanlış söylemler vardı, bu konuda insanları bilinçlendirmeye çalıştık. Bu karar Anayasa’dan dönmeyecekse, kurumların ekonomik yapısını sarmayacak çalışmalar yapılması için çalışacağız. Kurumlar kapanırsa bedelini devlet öder. Bunların zarar görmesine izin vermeyeceğiz. Takipçisi olacağız.”

'Dershanecilik değişime uğrayacak'

TÖDER Yönetim Kurulu Eski Başkanı Enver Yücel ise, görevini devretmeden önce yaptığı konuşmada şunları söyledi:

Türkiye’deki sorunlarla ilgili karar verebilmek için çalışmalar yapıyoruz. Türkiye kapalı bir toplumdan yeni çıkıyor. Dünyada gelişmelere uyum sağlamak zorundayız. Dünyada sınav sistemleri, okul dışındaki eğitim faaliyetleri üzerine de çalıştık. Çocuklarının iyi okullarda okuması için veliler büyük çaba sarf ediyor. Öğrencilerin okuma ve öğrenme isteğine cevap verilmeli. Ülkemizde eğitim denilince anlamsız tartışmalar yaşanıyor. Türkiye’de yapılan sınavlar, sayıları tartışılıyor. Bu sınavların hep olacağını uygulanacağını biliyoruz. Dünya, geleceği eğitim üzerine kuruyor. Ekonomik kriz döneminde okullu olma isteği artıyor. Çözümü burada arıyorlar. Türk eğitim politikaları bu anlayışla devam ederse çözüm yerine kaosa gider. Eğitim sadece devlet eliyle çözülmez. Dünyada bu model yok. Eğitimin kimin tarafından verildiği önemli değil. Kalitesi önemli. Bugün yabancı okulun açılmaması, yabancı birinin yönetici olmaması ile soruna çözüm bulunmaz. Milli gelir ile eğitim, sağlık hizmeti veriliyor. İlla devlet yapmalı diye bir anlayış artık yok. Devlete “yapamıyorsun bırak artık” diyoruz. Denetle diyoruz. Eğitimi çözmeden kalkınmışlık sağlanamaz. Türkiye’nin katma değeri yüksek olması için yükseköğretimi yukarıya çıkarmamız gerekiyor. Ülkemiz değişim arefesinde. Anaokulundan üniversiteye kadar değişim yaşanacak. Nedeni özel dershaneler. Tolumda karar verici ve uygulayıcılar oturur konuşur. Yasa ile kaldırılamaz. Adı ne olursa olsun bunlar birlikte yapılmalıydı. Bu kurumlardan böylece istifade edilirdi, birlikte çalışılırdı. İnsanların işletmecilerin de morali bu kadar bozulmazdı. Yarın başımıza ne gelecek diye düşünülmeyecekti. Yolumuza devam edeceğiz. Eğitim sektöründen ayrılmayacağız. Öğrenci isteklerine cevap vereceğiz. Her zaman bu sıkıntıları göğüslemeye birlikte hazır olmalıyız. Dershanecilik sektörü değişime uğrayacak anacak sektör hep var olacak. Her zamankinden daha fazla kenetlenmeye ihtiyacımız var.

Yücel, Üst Danışma Kurulu Başkanı

TÖDER’in Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Taşel seçilirken, Başkan Yardımcısı Ali Oğuztürk oldu. Zeki Hançerlioğulları ise Genel Sekreter olarak göreve geldi.

Yönetim Kurulu eski Başkanı Enver Yücel ise Üst Danışma Kurulu Başkanı oldu.

TÖDER Yönetim Kurulu şu isimlerden oluşuyor:

İbrahim Taşel,

Ali Oğuztürk,

Metin Özer,

Mehmet Güneş,

Kağan Kalınyazgan,

Zeki Hançerlioğulları,

Hüseyin Ulusal,

Ali Rıza Doğanata,

Haldun Pak,

Kaya Aydın,

Talip Emiroğlu,

Ali Akdoğan,

Erol Boy

Yönetim kurulu yedek listede bulunan isimler ise şöyle:

Celil Vardar,

Mustafa Altundal,

Essum Saatçi Aslan,

Mustafa Koçak,

Faik Karakılıç,

Turay Kesler,

Cihan Baba,

Sevtap Engin,

Turgut Irmak,

Necati Koçak,

Necdet Özcan,

Osman Oğuz,

Şahin Otu

İbrahim Taşel kimdir?

19 Ekim 1956’da Elazığ’da dünyaya geldi. Dört çocuklu bir ailenin en büyük çocuğu olan İbrahim Taşel’in çocukluğu renkli ve hareketli geçti. Okulunda başarılı bir öğrenci olan Taşel, her yaz tatilinde çalıştı. Liseye geldiğinde hocalarından boks dersleri alanTaşel, yedi yıl amatör olarak boks sporuyla ilgilendi. Üniversiteyi Elazığ’da okumak istedi. İlk tercihlerine Elazığ Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi Makine Bölümü’nü yazdı. 1979’da makine mühendisi olan İbrahim Taşel, babasını kaybettiği için aile reisliğini üstlendi. Üniversite yıllarında Elazığ İlim ve Kültür Derneği’nde öğrencilere, üniversiteye hazırlık dersleri verdi. Bu kurslarda gençlerin başarılı olduğunu gördükçe iyice bu işe yöneldi. Açtığı mühendislik bürosunu bir yıl geçmeden kapattı. 1979’da arkadaşlarıyla birlikte İstanbul Dershanesi’ni açtı. Uzun yıllar Elazığ’da üniversiteye giden birçok öğrencinin ‘İbrahim Hoca’sı oldu. Çok farklı alanlarda çalışan birçok şirket ve yayın kuruluna ortak oldu. 2000 yılında Türkiye genelindeki kurumlarını Elazığ’dan yönetmek zor olduğu için İstanbul’a taşındı. 1983’te evlenen İbrahim Taşel'in dört çocuğu var.