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Politika

Milli Eğitim Bakanlığı'na ilk kadın müsteşar

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığı'na, Kadının Statüsü Genel Müdürü Esengül Civelek atandı.

21 Mayıs 2010 03:00

T24 - Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığı'na, Kadının Statüsü Genel Müdürü Esengül Civelek atandı.





Görevden alınan Muammer Yaşar Özgül'ün yerine müsteşarlığa getirilen Esengül Civelek, 2005 yılından bu yana Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü görevini yürütüyordu.

Civelek'in bu göreve atanmasıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarihinde ilk kez bir kadın, müsteşarlık görevini üstlenmiş oldu.

Civelek'in kararnamesinin ilgili makamlara gönderildiği öğrenildi.

Esengül Civelek, 1980 yılında Maliye Bakanlığı, Hazine Genel Müdürlüğü ve Milletlerarası İşbirliği Teşkilatı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Dairesi Meslek Memurluğunda göreve başladı.

Esengül, daha sonra sırasıyla Mali İşler Uzmanı, Mali İşler ve Personel Grup Başkan Yardımcısı, Mali İşler ve Personel Grup Başkan Vekili olarak Türkiye Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'de, Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür olarak Uluslararası Haber Ajansı AŞ'de, Eğitim Müdür Yardımcısı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Genel Müdürlük Müşaviri, Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili olarak Türkiye Kalkınma Bankası AŞ'de görev yaptı.














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