Milli Eğitim Bakanlığı ve German Sparkassenstiftung arasında finans okuryazarlığı eğitimi kapsamında iş birliği

Milli Eğitim Bakanlığı ve German Sparkassenstiftung for International Cooperation (German Sparkassenstiftung), Mesleki Teknik Anadolu Liseleri ve Halk Eğitimi Merkezlerinde finansal ve iş okuryazarlık eğitimleri vermek amacıyla protokol imzaladı. Protokol kapsamında Sparkassenstiftung Türkiye, tüm dünyada uzman olduğu alanlardaki deneyimini ve finansal hizmetlerin sağlanması konusundaki desteğini, hedef kitle ile buluşturacak.

Çalışmaların aktif olarak başlatılması amacıyla, 15 Eylül 2021 tarihinde, MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Varın Numanoğlu, MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Sabahattin Dülger ve German Sparkassenstiftung Genel Müdürü Niclaus Bergmann’ın katılımı ile Ankara’da protokol imzalandı.

Almanya Federal Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) tarafından finanse edilen "Türkiye’deki Mülteciler ve Ev Sahibi Toplulukların Finansal Katılımı" Projesini hayata geçirmek için imzalanan protokol kapsamında, 2022 senesi sonuna kadar 5.000’den fazla kişiye iş ve finansal okuryazarlık konusunda eğitimler verilecek, 5 Bilişim Laboratuvarı ve 24 Hibrit Kütüphane kurulacak, potansiyel ve mevcut girişimcileri güvenilir finansal kaynaklara yönlendirerek toplumsal ve ekonomik gelişime katkı sağlanacak.

Numanoğlu, törende Sparkassenstiftung Türkiye yapılan iş birliği kapsamında yabancı uyruklu ve Türk öğrencilerin sosyal uyumunu, finansal ve iş okuryazarlık oranlarını artıracaklarını dile getirdi.

Numanoğlu, “Eğitim-öğretim faaliyetlerine katkı sağlanması amacıyla kütüphane kurmak/iyileştirmek için Genel Müdürlüğümüz ile German Sparkassenstiftung iş birliği hızla devam etmektedir. Ankara, Bursa, Gaziantep ve İstanbul illerinde 1000 Okul Projesi kapsamında 24 okulun hibrit kütüphane ihtiyacı belirlendi. Bunun yanı sıra German Sparkassenstiftung ile Türkiye’deki mülteciler ve ev sahibi toplulukların finansal katılımını artırmak, girişimcilik faaliyetlerini desteklemek ve finansmana erişim hakkında bilgi vererek farkındalık düzeylerini yükseltmek amacıyla hazırlanan Finansal Okuryazarlığı Geliştirmeye İlişkin İş Birliği Protokolü’nü bugün imzalıyoruz” dedi.

İş oyunları ile 3600 öğrenciye ve 1500 kursiyere ulaşılacak

MEB ve German Sparkassenstiftung arasında imzalanan iş birliği protokolleri kapsamında, Ankara, Konya, İstanbul, Gaziantep ve Bursa’nın yer aldığı 5 pilot ildeki Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin ve Mesleki ve Teknik Eğitim Anadolu Lisesi öğrencilerinin, finansal ve işletme bilgileri geliştirilerek girişimcilik faaliyetleri desteklenecek ve finansmana erişim konusundaki farkındalık seviyeleri artırılacak.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü iş birliği ile en az 40 eğiticiye “Eğitici Eğitimi” verilerek, eğitmenlerin finansal katılımın desteklenmesi alanındaki Mikro İş Oyunu ve Birikim Oyunu eğitimleri ile 2022 yılı sonuna kadar 1500 kursiyere ulaşması hedefleniyor.

Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü iş birliği ile ise, 2021 yılı içerisinde 280 eğitmene ‘’Eğitici Eğitimi’’ verilerek, eğitmenlerin "İş Oyunları’’ eğitimleri ile 2022 yılı sonunda kadar en az 3600 öğrencinin finansal ve iş okuryazarlığı oranlarını artırması bekleniyor.

5 Halk Eğitim Merkezine Bilişim Laboratuvarı, 24 Okula Hibrit Kütüphane Kurulacak

BMZ tarafından finanse edilen "Türkiye’deki Mülteciler ve Ev Sahibi Toplulukların Finansal Katılımı" Projesi kapsamında kurulacak bilişim laboratuvarı ve hibrit kütüphaneler sayesinde pilot okullarda okuyan öğrenciler ve pilot Halk Eğitimi Merkezlerinde eğitim alacak olan kursiyerler, internete ve online eğitime kolayca ulaşabilecek. Taşınabilir bilgisayar, tablet ve internet erişimine imkan veren hibrit kütüphane ve bilişim laboratuvarları ile evde eğitim görme imkanı katılımcılara verilmiş olacak.