Milli Eğitim Bakanlığı, savaşları karıştırdı

Bu yıl İlkokul 3.Sınıf öğrencilerine okutulan Türkçe ders kitabının 42. sayfasında Çanakkale Menüsü adı altında bir yemek listesi bulunuyor. Kitapta yer alan bu listenin Çanakkale Savaşı'na değil, Irak Cephesi'ne ait olduğunu ortaya çıktı.

Sözcü’den Mehmet Andaç’ın haberine göre, kitapta Çanakkale Menüsü olarak verilen yemek listesi şöyle:

15 Haziran 1917 Sabah: Üzüm hoşafı. Öğlen: Yok. Akşam: Yağlı buğday çorbası ve ekmek.

26 Haziran 1917 Sabah: Yok. Öğlen: Yok. Akşam: Üzüm hoşafı, ekmek.

18 Temmuz 1917 Sabah: Üzüm hoşafı. Öğlen: Yok. Akşam: Yarım ekmek.

21 Temmuz 1917 Sabah: Yarım ekmek. Öğlen: Yok. Akşam: Şekersiz üzüm hoşafı, ekmek yok

Sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşılan bu menü, ilk kez İlhan Selçuk tarafından 1973 yılında kaleme alınan anı türündeki “Yüzbaşı Selahattin'in Romanı” isimli kitabın 1. cildinde yayınlandı. Fakat aynı kitapta yemek menüsünün Irak Cephesi'nde görev yapan 52. Tümen 43. Alay 1. Tabur'a ait olduğunu yazıyor. Kitapta ayrıca “1917 yılının Haziran, Temmuz ve Ağustos ayına gidip cephedeki askerlerimizin tayın; adı verilen sabah, öğle ve akşam menülerine bir göz atalım!” cümlesi ile yemek menünün 1917 yılına ait olduğu belirtiliyor. Oysa resmi kaynaklarda Çanakkale Savaşı, 18 Mart 1915 – 9 Ocak 1916 tarihleri arasında gerçekleşti.