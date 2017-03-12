Milli Eğitim Bakanlığı okullarda sosyal medya kullanımını yasakladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan genelge ile okullarda Facebook, Twitter, Youtube ve Instagram gibi sosyal ağların kullanımına önemli kısıtlamalar getirildi.



Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, tüm illere gönderdiği "Okullarda Sosyal Medyanın Kullanılması" konulu genelge ile internet ve sosyal medya konusunda önemli değişiklikler yaptı. Buna göre okullarda öğrenci, öğretmen ve yöneticiler ders sırasında veya serbest zamanlarda gerçekleştirdikleri faaliyet, eylem ve durumları kaydederek internet sitesinde ya da sosyal medyada paylaşması durumunda yasal işlem başlatılacak.



Açıklamada okullarda ve sınıflarda kişilerle ilgili çekilen her türlü fotoğraf, video ve ses kaydının başta sosyal medya olmak üzere sanal mecralarda paylaşılmasının uluslararası sözleşmelere, anayasaya ve 1739 sayılı kanuna aykırı olduğunun altını çizen MEB, kurallara uymayan kişiler hakkında mevzuat çerçevesinde önemli yaptırımlar uygulayacak.



MEB tarafından yayınlanan genelgenin bir bölümü şöyle:

"Yukarıda zikredilen mevzuat hükümleri doğrultusunda il, ilçe, okul ve kurum yöneticileri tarafından, okul veya kurumlarında görev yapan tüm personel ile öğrenim gören öğrencilerin, kişilerle ilgili her türlü ses, yazı, görüntü ve video kayıtlarının internette veya farklı dijital ya da basılı ortamda hukuka aykırı şekilde paylaşılmasının Anayasaya, uluslararası sözleşmelere ve 1739 sayılı Kanun’a aykırı olduğu; bu fiillerin Türk Ceza Kanunu’nda suç olarak düzenlenmiş olduğu hususunda bilgilendirilmesi sağlanacak ve durumların önüne geçilmesi için önlemler alınacaktır.



Ayrıca, kişilerin psikolojik ve sosyal yönlerine olumsuz etki yapılacak her türlü ses, görüntü ve video kayıtlarının genel ağ ortamlarına yüklediği ve paylaştığı tespit edilenler hakkında ilgili mevzuatı çerçevesinde gerekli yasal işlemler başlatılacak ve sonucundan bakanlığa bilgi verilecektir."



*Genelgenin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.