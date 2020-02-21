Milli Eğitim Bakanlığı, OECD istatistiklerini tutturabilmek için İstanbul'da anaokullarını hafta sonu eğitime açacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), İstanbul'da erken çocukluk eğitiminde (anaokulu) yüzde 87 olan OECD ortalamasını tutturabilmek için okulları hafta sonu eğitime açacak. İlk ders ise 28 Şubat'ta verilecek

Sözcü'den Sultan Uçar'ın haberine göre, İstanbul İl Mili Eğitim Müdürlüğü, OECD ortalamasını yakalamak amacıyla okulların hafta sonu açık olmasına ilişkin teklifini Bakanlığa gönderdi. Bakanlık, erken çocukluk eğitiminde OECD ortalamasını yakalamak amacıyla gezici araçlar, atölye gibi alternatif çözümler üretti. Buna göre okullar hafta sonu açık olacak.

3.2 milyon öğrenci sayısıyla 'Eğitim Başkenti' olarak kabul edilen İstanbul’da İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı’nın talimatıyla 39 ilçede anaokulu okullaşma oranları Eylül 2019 ile Ocak 2020 sonuna kadar tek tek incelendi. Rapora göre, İstanbul’da Eylül ayında 5 yaşında olan 239 bin 46 çocuk vardı. Bu çocuklardan sadece 141 bin 531’i anaokuluna giderken, 97 bin 515 çocuk ise anaokuluna gitmiyor. OECD’ye göre, erken çocukluk okullaşma oranı yüzde 87. İstanbul'da ise bu oran yüzde 59.2’de kaldı. Anaokullaşma oranının az olmasının nedeni ise yoksulluk ve maliyetler olarak gösterildi.

Teklifte beslenme giderleri ve maddi yardım desteği var

Proje kapsamında bu yıl ilk defa okula başlayacak 5 yaşındakilere öncelik verilecek. Eğitim, hafta içi eğitimle aynı olacak. Oyun, etkinlik ve beslenme saati var. İstanbul Valiliği tedbir alacak. Kaymakamlıklar, beslenme giderlerini karşılayacak. Sosyal Yardımlaşma Vakfı, maddi yardım yapacak.

Öğretmenler zorunlu olarak görevlendirilecek

Türkiye, 5 yaş okullaşmada yüzde 68.3 ortalamasını arttırmak için hafta sonu okullarına kadrolu öğretmenleri ‘resen’ yani zorunlu olarak görevlendirecek. Kadrolu öğretmen yoksa ücretli öğretmen, usta öğretici tutulacak. Öğretmenlerin, ücretlerinin nasıl ödeneceği ise planlanmadı.