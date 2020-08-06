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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okulların açılmasına ilişkin 4 plan

06 Ağustos 2020 08:48

Yeni vaka sayılarının yeniden tırmanışa geçmesi üzerine Milli Eğitim Bakanlığı okulların açılmasına ilişkin ayrı senaryolar belirledi. Salgının seyrine göre okulların yarı zamanlı açılması veya salgının hafif seyrettiği şehirlerde il dışı seyahat kısıtlaması ile birlikte okulların açılması gibi alternatifler düşünülüyor.

Sözcü'den Sultan Uçar'ın haberine göre bakanlık, salgının gidişatını da göz önüne alarak okulların açılmasına dair farklı senaryolar hazırladı. Planlar şu şekilde:

2. Bilim Kurulu'nun pandeminin seyrine göre alacağı kararla, tüm çocuklar için açılma şansı kalmazsa okullar yarı zamanlı açılabilir.

3. Okullar salgının ağır seyrettiği bazı şehirlerde açılmaz iken salgın sürecini daha hafif atlatan şehirlerde, il dışı seyahat kısıtlaması ile birlikte açılabilir. Okulların açılmayacağı şehirlerde telafi eğitimleri yapılacak.

4. Eylül ve ekimde olası ikinci dalga salgına karşı 2020-2021 Eğitim/Öğretim yılında kısmi veya tamamen uzaktan eğitime geçişle ilgili teknolojik altyapı çalışmaları tamamlandı.

2019-2020'de ilkokul birinci sınıfa başlayan ve pandemi nedeniyle yarım dönem okula gitmek zorunda kalan 1,1 milyon öğrenci ile yine bu yıl okula başlayacak olan çağ nüfusuna göre 1,2 milyon öğrencinin okuma yazmayı öğrenmesi veya bildiğini unutmaması için öncelikli olması planlanıyor. LGS'ye girecek 8'inci sınıflar ve YKS'ye girecek 12'nci sınıfların da öncelikli olması düşünülüyor.

 

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