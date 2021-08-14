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Eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan il müdürlüklerine yüz yüze eğitim talimatı: Okulların hazır hale getirilmesi istendi

14 Ağustos 2021 11:19

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okulların yüz yüze eğitime hazır hale getirilmesi için il müdürlüklerine yazı gönderdi.

MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, 81 milli eğitim müdürlüğüne gönderilen yazıya göre; okullar eğitim ve öğretime hazır hale getirilecek.

"2021-2022 Eğitim - Öğretime Hazırlık Çalışmaları" konulu yazıda okul ve kurum binalarının girişlerinde; öğrencilerin, öğretmenlerin ve tüm çalışanların maske ihtiyaçlarını gidermek amacıyla dizayn edilmiş, içinde günlük maskelerin bulundurulması, her öğrencinin ve okul çalışanlarının ihtiyaç halinde maskesini alıp değiştirebileceği, kirli ve temiz maskenin ayrı ayrı konulacağı kumbara, bölme veya kutuların hazırlanarak hizmete sunulması istendi. (ANKA)

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