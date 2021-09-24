Milli Eğitim Bakanlığı'ndan "Çocuklarınızı imam-hatiplere göndermeyin" diyen 'Cübbeli Ahmet'e davet geldi

Velilere, çocuklarını imam hatip okullarına göndermeme çağrısında bulunan "Cübbeli Ahmet Hoca" ismiyle bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'ye MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz'dan davet geldi.

Ahmet Mahmut Ünlü, katıldığı bir televizon programında "Çocuklarınızı imam hatip ve ilahiyata göndereceğinize düz liselere gönderin. Daha az hasarla çıkar, ben bunu gördüm denedim" demiş, bu sözler dinci çevreler içerisinde bölünme yaratmıştı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Nazif Yılmaz, ifadelerini tashih etmesini istediği Ünlü'yü "daha geniş bilgi alması" için Fatih’teki İstanbul Recep Tayyip Erdoğan İmam Hatip Lisesi'ne davet etti.

"Okullarımızı zan altında bıraktığı için ifadelerini tashih etmesini arzu ediyoruz"

"Sayın Ahmet Mahmut Ünlü’nün İmam Hatip Okulları ile ilgili açıklamaları kendisinin bu kurumlar hakkında sahih olmayan nakiller üzerinden zanda bulunmasına sebep olduğunu görmekteyiz." diyen Yılmaz, "İmam hatip okullarında verilen eğitimde ve ders kitaplarında ayrımcılıkları ve mezhebî farklılıkları öne çıkaran bir anlayışın değil Kuran ve sünnet merkezli, temel islâmî kaynaklara dayalı bütünleştirici ve birleştirici bir yaklaşım ortaya konulduğunu" öne sürüp şu ifadeleri kullandı:



"Dolayısıyla bu nezih kurumlar hakkında kamuoyunu yanıltıcı bilgilerin hem de din adına anlatılmasını doğru bulmamaktayız. Okullarımızı, öğretmen ve öğrencilerimizi zan altında bıraktığı için ifadelerini tashih etmesini arzu ediyoruz.

Bir de, kendisini daha geniş bilgi almak için 1951 yılında ilk açılan okullardan kendisine yakın olan Fatih’teki İstanbul Recep Tayyip Erdoğan İmam Hatip Lisesine davet ediyoruz."