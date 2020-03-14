Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Anıl Yılmaz, 15 soruda uzaktan eğitimi anlattı

Milli Eğitim Bakanlığı, binlerce kişinin ölümüne sebep olan ve Türkiye'de de görülen yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önlem olarak 16 Mart’tan itibaren bütün okullarda bir hafta tatil kararı aldı. 23 Mart’tan itibaren de uzaktan eğitim modeline geçilmesi beklenirken Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürü Anıl Yılmaz, 15 soruda merak edilenleri anlattı.

Bakanlığın eğitimi, internet üzerinden ulaşılan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve TRT kanalları üzerinden vermeyi planladığını ifade eden Hürriyet yazarı Nuray Çakmakçı, eğitime ayrılan bu kanallardan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri nin sabahçı ve öğlenci olmak üzere belirli zaman dilimlerinde faydalanacağını kaydetti. Hürriyet yazarı Nuray Çakmakçı'nın sorularını yanıtlayan Yılmaz'ın açıklamaları şöyle:

1) Uzaktan eğitim nasıl yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın online eğitim platformu olarak geliştirilen Eğitim Bilişim Ağı’ndan (EBA), internet üzerinden ve TRT’den yayın yapılacak. Bu kanallarda Milli Eğitim Bakanlığı’nın içerikleri paylaşılacak. Gün boyunca yayın olacak. Bu yayınların da saatleri ve sınıf seviyeleri belirlendi. Öğrencilerin ders içeriğinin hangi kanalda olacağının listesi hazırlanıyor. Örneğin pazartesi, salı, çarşamba sabah ya da öğleden sonra hep belli saatlerde ortaokul 2’nci sınıf, lise 2’nci sınıf ya da 5’inci sınıflar olacak.

2) Öğretmenler okula gelip mi online dersleri anlatacak?

Öğretmenler iki hafta boyunca okula gelmeyecek, tatil yapacak. Uzaktan eğitim daha önce hazırlanan videolarla EBA ve televizyonlarda yer alacak.

3) Dersleri hangi öğretmenler anlatıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın daha önce seçtiği alanında başarılı öğretmenler ders anlatım videoları ile konuları anlatıyor. Çekimler daha önce yapıldı. Öğrencilerin istediği her konuyu Türkiye’nin en uzman öğretmenlerinden video kütüphanesine bakarak öğrenme imkânı da var. Video kütüphanesi oluşturuldu.

4) Uzaktan eğitim daha önce denendi mi?

Evet. Elazığ’da yaşanan deprem sonrası okulların tatil olmasıyla eğitim EBA üzerinden devam etti. Öğrenciler konu tekrarları yaparak gelecek konulara hazırlık yaptı. Benzeri bir durum da daha önce Suriye sınırında eğitime ara vermek zorunda kalınan okullarda yaşandı. Bu çocuklar da eğitimi EBA üzerinden aldı.

5) EBA’ya her platformdan erişim var mı? Yani EBA’nın mobil uygulaması var mı?

Evet. Masaüstü, dizüstü bilgisayar, tablet ve cep telefonundan ulaşmak mümkün. EBA’nın hem iOS hem de Android için mobil uygulamaları var.

6) İnterneti olmayan EBA’ya nasıl ulaşacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, hizmet veren kuruluşlarla anlaşarak 3 GB’lık ücretsiz internet erişimi sağladı. Yani ‘Ben Türkiye’nin bir kasabasındayım, köyündeyim ve ücretsiz olarak Türkiye’nin en iyi ders anlatan öğretmenlerinin bazılarından tekrar tekrar dinlemek istiyorum, soru sormak istiyorum’ diyen herkes buna ulaşabilecek. Bu eğitim içerikleri eba.gov.tr’den görülebilir. Ayrıca 444 0 632 nolu telefondan da 24 saat erişip bu konularla ilgili her türlü soru sorulabilir.

7) Evinde tablet, bilgisayar ve telefonu olmayan uzaktan eğitimden yararlanamayacak mı?

Bunun için Milli Eğitim Bakanlığı Türksat ve TRT’den frekans ve kanallar aldı. EBA’daki içeriği bu TV kanallarına aktaracak. Öğrencilerin buradan da uzaktan eğitim alma imkanı olacak.

8) EBA’da tüm müfredat içeriği var mı?

Tüm sınıflara ait sene sonuna kadar içerik EBA’da yer alıyor. Okul öncesinden 12’nci sınıfa kadar 1600’den fazla ders ve 20 binin üzerinde etkileşimli içerik yer alıyor. Öğrencinin performansına göre akıllı algoritmalar yardımıyla çalışan bir içerik önerme sistemi bulunuyor. Ayrıca tüm öğrenciler için kişiselleştirilmiş bir öğrenme ortamı ve kişiye göre özelleşmiş bir ara yüz var. Öğrenciler; yaklaşan sınav ve etkinliklerini EBA takvimlerinden görebiliyor, arkadaşlarıyla bir sosyal paylaşım alanı kurabiliyor. Oyunlaştırma sistemi ile puan ve arma kazanarak öğrenirken eğleniyorlar. Profil sayfalarını kullanarak, kendilerini tanıtabiliyor, sosyal ve akademik birikimlerini EBA Portfolyo’da sergileyebiliyorlar.

9) Öğretmenleriyle bu platform üzerinden iletişim kurabilecekler mi?

Evet. Öğretmen, EBA üzerinde sınıfa veya bir öğrenciye çalışma gönderebiliyor, bir tartışma açabiliyor. Öğrenciler, evlerinde de birlikte çalışmaya devam edebiliyor. Gerektiği durumda canlı sanal sınıf oluşturma özelliği var.

10) Kimler EBA’ya girebiliyor?

Öğrenci, öğretmen ve veliler de sisteme girebiliyor. Ancak, e-okulda veli olarak tanımlananlar bu platformdan yararlanabiliyor.

11) Her sınıfa ait içerik var mı?

Okulöncesinden 12’nci sınıfa kadar her sınıfın konu anlatımı yer alıyor. Öğrenciler, TRT’de mevcut kanallar üzerinden değil yeni birkaç kanal üzerinden sabahçı ve öğlenci olarak sınıf seviyesine göre planlanmış bir çizelge doğrultusunda derslerini izleyebilecek. Tekrar yayın imkânı da olacak.

12) Bu yıl sınava giren ortaokul ve lise son sınıflar için özel çalışma var mı?

Evet. Bu sınıflar için örnek sorular yer alacak. Özellikle 11 ve 12’nci sınıflara yeni nesil sorular ve onlarca kaynak kitap hazırlandı. EBA Akademik Destek bölümünde öğrencinin tercih listesi ve seviyesine göre hangi konuyu ne kadar çalışması gerektiğini planlayan özel bir çalışma programı yer alıyor.

13) Örnek sorular yer alıyor mu?

Öğrenciler kendilerini hedeflerine götüren kişiselleştirilmiş yol haritası oluşturabiliyor. Detaylı konu anlatım videoları, örnek soru ve çözüm videoları, testler, önceki yıllara ait üniversite sınav soruları ve çözümleri de bulunuyor.

14) Veliler çocuklarını nasıl takip edecek?

Veliler de çocuğunun sınav ve çalışmalarını, derslerdeki performansını, sistem tarafından yapılan analizler sonucu oluşan raporları görebiliyor.

15) Öğretmenlere eğitim verilecek mi?

Uzaktan eğitimden öğretmenler de yararlanacak. Mesleki gelişimin yanı sıra koronavirüse karşı da uzaktan eğitim verilecek. Zorunlu tatil bittiğinde tüm sınıflara telafi eğitimi de yapılacak.