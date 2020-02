Milli Eğitim Bakanlığı’ndan 81 ilde protokol: Camide ödüllü puanlı din eğitimi

10, 11,12 ve 13 yaşlarındaki çocuklar bu surelere ilaveten maun, Kevser, Tin, Kadr, Kafirun, Kureyş gibi sureleri de ezberlerler ise her biri için ayrı ayrı birer puan alacaklar. Çocuklar, ezberlediklerini vakit namazlarından sonra Diyanete bağlı camiler veya mescitlerdeki proje sorumlusuna gösterecekler. Camiye giden öğrenciye 2 puan verilecek sistemde, camide sabah namazı için 10 puan, yatsı namazı için 8 puan, öğle, ikindi ve akşam namazları için ise ekstra 5’er puan verilecek. Sure ezberleyen öğrencilere de sure başına 1 puan verilecek.

MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ile dernek arasında 2 hafta önce protokol imzalandığı ortaya çıktı. 81 il müdürüne bu projenin uygulanması için Bakanlık, üst yazıyla talimat verdi. ‘Namazını camide kıl puanları topla ödülünü al’ sloganıyla beraber yarışma pazartesi günü başlayacak. 30 Ocak 2020’ye kadar sürecek.

Aydın Milli Eğitim Müdürlüğü de MEB’den gelen üst yazılı bu talimat üzerine ‘Haydi Çocuklar Camiye’ adlı projeyi tüm ilçelere duyurarak, uygulamasını istedi. Kuşadası Milli Eğitim Müdürlüğü ise projeye temkinli yaklaşarak, ‘Haydi Çocuklar Camiye Projesi’nin detaylarına MEB’deki Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün sitesinden ulaşılabileceğini bildirdi.

Kuşadası Milli Eğitim Müdürlüğü, “Söz konusu etkinliğin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Milli Eğitim Temel Kanunu ile Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak, yürürlükte olan tüm yasal düzenlemelerde belirtilen hüküm, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde, denetimleri ilgili okul müdürlükleri tarafından gerçekleştirilmek üzere, derslerin aksatılmaması kaydıyla ve gönüllülük esasına göre yapılması hususunda gereğinin yapılmasını rica ederim” diyerek duyurdu.

Eğitim İş Hukuk Genel Sekreteri Maksut Balmuk projeyle ilgili iptali için hukuki işlem başlatacaklarını bildirerek, “Türkiye’de maalesef eğitimin geldiği son nokta burasıdır. Bu çocuklara din eğitimi ya da dini dini yaklaşım denilemez. Çocuklar üzerinden eğitimi dinselleştirirken, din de sömürülmektedir.

Yasalara ve Anayasa’ya aykırı olan bu tür protokolleri MEB hiç imzalamaması gerekirken, üst yazıyla tüm il müdürlerine talimat vermektedir. MEB artık aklını başına almalı. Okullar derneklerden, vakıflardan geçilmezken şimdi de çocuklarımızı camilere yönlendirmek ve buna aracılık yapmak Milli Eğitim Bakanlığının işi mi? Görev tanımı içinde var mı? Hangi akla hizmetle çocukları okudukları süreye, duaya göre, kıldığı namaza göre kategorize ediyorlar?

Bu durumun pedagojik açıklaması nedir? Ziya Selçuk açıklarsa biz de öğreniriz. Eğitimde çirkince rastladığımız dernek, vakıf, diyanet kaynaklı cinsel istismarın yanında dinsel istismarla da karşı karşıyayız. Bakan çocuklara tatilde ödev vermeyin derken camiye gidecek, dua okuyacak zamanınız olsun mu demek istiyor?” diye kaydetti.