Milli Eğitim Bakanlığı, LGS ve YKS müfredatını açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), LGS ve YKS müfredatını açıkladı. Yapılan açıklamada, "LGS ve YKS gibi merkezi sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayıp öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu olacaktır” dendi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı takvime göre Liseye Geçiş Sınavı (LGS) 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak. Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihi ise henüz açıklanmadı ancak önceki senelerde olduğu gibi haziran ayında yapılması öngörülüyor. Geçen yıl 23 Mart’tan sonra uzaktan eğitime geçilmesiyle hem LGS hem de YKS adayları yalnızca birinci dönem yüz yüze işlenen konulardan sorumlu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bu sene LGS ve YKS'de öğrencilerin tüm müfredattan sorumlu olacakları belirtildi.

Süreçle ilgili ilerleyen aylarda önemli bir değişiklik olması durumunda konunun tekrar değerlendirilebileceği, öğrencilere sınava hazırlık sürecinde destek kaynaklar sunulmaya ve bu alandaki bütün ihtiyaçlarının karşılanmaya devam edileceği ifade edildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Merkezi sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayıp öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu olacaktır. Süreçle ilgili önümüzdeki aylarda önemli bir değişiklik olması durumunda konu tekrar değerlendirilebilecektir. Öğrencilere sınava hazırlık sürecinde destek kaynaklar sunulacak ve bu alandaki bütün ihtiyaçları karşılanmaya devam edilecektir. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü kaynak desteklerini artıracaktır. Daha önce de olduğu gibi her ay örnek soru kitapçıkları yayımlanmaya devam edecektir. Ayrıca, bu sene her ay 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik çalışma fasikülleri yayımlanacaktır. Öğrencilerin örnek soruları ve sağlanan kaynak desteklerini yakından takip etmeleri özellikle tavsiye edilmektedir."