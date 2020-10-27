Milli Eğitim Bakanlığı, imam hatip liselerinin başarısını arttırmak için başlattığı projede 1 milyon lira harcadı

İmam hatip liselerinin akademik başarısının artırılması amacıyla hemen her yıl farklı bir uygulamayı hayata geçiren Milli Eğitim Bakanlığı’nın son projesi 'ERDEM' kapsamında 41 imam hatip lisesine toplam 959 bin 631 TL hibe edildi.

BirGün'den Mustafa mert Bildircin'in haberine göre MEB, imam hatip liselerinin eğitim kalitesini yükseltmek için ERDEM isimli yeni bir proje başlattı. Hedef kitlesi Anadolu imam hatip liseleri yöneticileri, öğretmenleri, öğrencileri ve velileri olarak belirlenen proje ile valilik, kaymakamlık ve yerel yönetimlerin yanı sıra STK’lerle de işbirliğinin yolu açıldı. Projeye destek başvurusunda bulunan ve hibeye hak kazanan okullar önceki gün belli olurken toplam hibe tutarının 959 bin 631 TL olduğu bildirildi.



Türkiye genelindeki 41 okula dağıtılan hibe tutarları, 15 bin 500 TL ile 32 bin 500 TL arasında değişti. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü bütçesinden en fazla hibeyi alan proje, 32 bin 500 TL ile “Mikro Alemden Makro Aleme Yolculuk (Yaradan İmzası)” projesi oldu. Ankara Etimesgut’taki bir İHL ise “Geleneksel Türk Okçuluğu Gelenekten-Geleceğe” projesi ile 26 bin 250 TL’lik hibeye hak kazandı.