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Eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı: Halk eğitim kurslarında 500 bin kişi Osmanlıca öğreniyor

"Sosyal bilimler liselerinde ve imam hatiplerde 1 saat, diğer liselerde seçmeli ders olarak görülüyor"

17 Mart 2018 11:44

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, şu anda halk eğitim kurslarında 500 binin üzerinde kursiyerin Osmanlı Türkçesi öğrendiğini söyledi. Erdem, "Osmanlı Türkçesi sosyal bilimler liselerinde 10-11-12’nci sınıflarda 1 saat, imam hatiplerde 1 saat ortak. Diğer liselerimizde seçmeli ders olarak zaten müfredatımızda olan bir dil" diye konuştu.

İl Danışma Kurulu toplantısı için Kırşehir’e giden Erdem şunları kaydetti:

"Biz Osmanlıca’nın geçmişle geleceğe bir köprü olacağını inanıyoruz. 700 yıla yakın bir kayıttan bahsediyoruz. Kaynaktan bahse-diyoruz. Sadece arşivlerde 150 milyon evrak olduğu söyleniyor. Hem bu noktada teknik ileri Osmanlıca öğrenilmesinin artmasını hem de herkesin Osman-lıca’yı okuyabilmesini arzu ediyoruz. Türklerin İslam’a geçişiyle birlikte oluşmaya başlayan bu dilin de gençlerimiz ve vatandaşlarımız tarafından öğre-nilmesini arzu ediyoruz. Şu anda halk eğitim kurslarımızda 500 binin üzerinde kursiyer Osmanlı Türkçesi öğreniyor.”

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