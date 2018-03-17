Milli Eğitim Bakanlığı: Halk eğitim kurslarında 500 bin kişi Osmanlıca öğreniyor

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, şu anda halk eğitim kurslarında 500 binin üzerinde kursiyerin Osmanlı Türkçesi öğrendiğini söyledi. Erdem, "Osmanlı Türkçesi sosyal bilimler liselerinde 10-11-12’nci sınıflarda 1 saat, imam hatiplerde 1 saat ortak. Diğer liselerimizde seçmeli ders olarak zaten müfredatımızda olan bir dil" diye konuştu.

İl Danışma Kurulu toplantısı için Kırşehir’e giden Erdem şunları kaydetti:

"Biz Osmanlıca’nın geçmişle geleceğe bir köprü olacağını inanıyoruz. 700 yıla yakın bir kayıttan bahsediyoruz. Kaynaktan bahse-diyoruz. Sadece arşivlerde 150 milyon evrak olduğu söyleniyor. Hem bu noktada teknik ileri Osmanlıca öğrenilmesinin artmasını hem de herkesin Osman-lıca’yı okuyabilmesini arzu ediyoruz. Türklerin İslam’a geçişiyle birlikte oluşmaya başlayan bu dilin de gençlerimiz ve vatandaşlarımız tarafından öğre-nilmesini arzu ediyoruz. Şu anda halk eğitim kurslarımızda 500 binin üzerinde kursiyer Osmanlı Türkçesi öğreniyor.”