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Milli Eğitim Bakanlığı direnişçilere ricada bulundu

Milli Eğitim Bakanlığı, yarın Seviye Belirleme Sınavı, pazar günü Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı yapılacağını hatırlatılarak, öğrencilerin motivasyonlarının korunmasının gerektiğinin üstünde durdu

08 Haziran 2013 02:01

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yazılı yaptığı açıklamada, yarın bir milyonu aşkın öğrencinin gireceği 8. sınıf SBS, pazar günü ise dokuz yüz bine yakın öğrencinin gireceği PYBS'nin gerçekleştirileceği anımsatıldı.  Öğrencilerin ve ailelerinin bu önemli günleri huzur ve sükunet içinde geçirebilmeleri için gerekli tüm tedbirlerin, Milli Eğitim Bakanlığı, ilgili tüm bakanlıklar ve kamu kurumları tarafından alındığını vurgulayan açıklamada, "Ancak ülkemizin son günlerde içinde bulunduğu durum açısından bazı hususların kamuoyuna tekrar hatırlatılması ihtiyacı hissedilmiştir" sözleri yer aldı.

Demokratik hak ve özgürlükler kullanılırken esas olanın başkalarının temel hak ve hürriyetlerinin gözetilmesi olduğunu belirten Bakanlık, "Bu çerçevede gösterilere katılan, destek veren ve bu yolla kamu düzenini aksatan kişi ve grupların sınava girecek öğrencilerin geleceklerini düşünerek gerekli hassasiyeti göstermeleri hem demokratik hukuk devletinin hem de toplumsal dayanışmanın bir gereğidir" diye yazdı.

Sınav günü ve saatinde genel hayatın olumsuz şekilde etkilenmemesi, trafik aksamalarının yaşanmaması, okul çevrelerinde sınavın huzurunu ve öğrencilerin motivasyonlarını bozacak davranışlardan kaçınılması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesinin bir vatandaşlık ödevi olduğunu belirten Milli Eğitim Bakanlığı, ayrıca öğrencilerin girecekleri sınavlara yeterli ölçüde dinlenerek zinde bir şekilde hazırlanabilmeleri için cuma ve cumartesi gecelerinde de aynı duyarlılığın gösterilmesi büyük bir önem taşıdığının altını çizdi.

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