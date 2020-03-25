Millî Eğitim Bakanlığı,  Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulundu

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Can Ataklı'nın ayrımcılık içeren ifadelerini kabul edemeyiz. Bu nedenle 6112 sayılı yasaya göre Tele 1 hakkında inceleme başlattık" açıklamasında bulunmuştu.
Can Ataklı'nın, uzaktan eğitim sisteminde yer alan görüntüler için "Milyonlarca öğrenciye rol model olarak türbanlı öğretmeni vermek çok yanlış. Bana bunu özgürlük falan diye anlatmayın kardeşim. Öğretmenin görüntüsü türbanlı öğretmen değil. İmaj olarak değil. Var mı, maalesef var. Bana göre yanlış ama var. İlk gün türbanlı öğretmenle başlamak kadar facia bir şey olamaz. Burada bari yapmayın ya." demişti.