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Yaşam

Milli Eğitim Bakanlığı basını yalanladı!

Milli Eğitim Bakanlığı, Ermeni sorunuyla ilgili öğrencilere izlettirilen Sarı Gelin adlı belgeselin dağıtımını 8 ay önce durdurduğunu bildirdi.

19 Şubat 2009 02:00

Milli Eğitim Bakanlığı, "Sarı Gelin-Ermeni Sorununun İç Yüzü" isimli belgeselin yer aldığı DVD'nin eğitimi kurumlarına dağıtımıyla ilgili işlemlerin dün itibariyle değil, yaklaşık 8 önce
durdurulduğunu bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "Sarı Gelin-Ermeni Sorununun İç Yüzü Belgeseli"nin Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in talimatıyla eğitim kurumlarına dağıtımının dün itibariyle durdurulduğuna dair haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konuyla ilgili uzman kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlatılan adı geçen belgeselin, tarih öğretmenlerinin yararlanması amacıyla eğitim kurumlarına dağıtımı; uygulama esnasında amacı aşan bazı eylem ve söylemler ile alt birimlerdeki yazışmalarda işin anlamı ve ruhuna aykırı durumlar ortaya çıktığı anlaşıldığından, 2008 yılı Temmuz ayından itibaren Sayın Bakanımız tarafından durdurulmuştur.

Bazı basın yayın organlarında 'Haberimiz üzerine dağıtım durduruldu' şeklinde verilen haberler, bu yönüyle tarih açısından gerçekle bağdaşmamaktadır. Yaklaşık 8 aydır söz konusu DVD'nin dağıtımıyla ilgili işlemler durdurulmuştur."

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