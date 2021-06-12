Milli Eğitim Bakanlığı bağlacı ek, bakan Ziya Selçuk da eki bağlaç yaptı!

T24 Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) resmi internet sitesinde, bağlaç olan -de'nin bitişik yazılmasına sosyal medyadan tepkiler gelince, hata düzeltildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da, yaptığı paylaşımda "Telafide Ben de Varım" yerine "Telafi de Ben de Varım" yazdı.

MEB, Koronavirüs (Covid-19) döneminde eğitim eksiklerini gidermek amacıyla rehber olarak bir site açmıştı. Sitenin ana başlığı olarak görünen kısmında yapılan yazım yanlışı tepkilere neden oldu.

"Telafide ben de varım faaliyet haritası" adı altında yayımlanan haritada bağlaç olan -de'nin birleşik yazılmasına yönelik tepkilerden sonra MEB, hatasını düzeltti.

Bağlaç olan -de'yi ayırarak haritayı yeniden yayımladı...

Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bilim ekibimiz sahada... "Telafi de Ben de Varım" diyen paydaşlarımızla sosyal, duygusal, akademik desteklerimizle yanınızda olacağız." ifadeleri kullandı.

Bakan Selçuk'un paylaşımında da birleşik yazılması gereken ek durumundaki -de, bağlaç şeklinde kullanıldı.