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Eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı; hangi öğretmenler yer değiştirme isteğinde bulunabilecek?

İl içi yer değiştirme başvuruları 22-25 Mayıs'ta alınacak

12 Mayıs 2018 14:06

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 22-25 Mayıs'ta alınacak, atama ve kararname işlemleri ise 30 Mayıs'a kadar sonuçlandırılacak.

Bakanlığın internet sitesindeki duyuruda, Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin bilgi verildi. Buna göre, zorunlu çalışma yükümlülüğü olmayan, zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan, zorunlu çalışma yükümlüsü olan veya bu yükümlülükten muaf tutulan öğretmenler ile sağlık ve eş durumu mazereti sebebiyle zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenecek öğretmenlerden 30 Eylül 2018 itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, il içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilecek.

Kimler yer değiştirme isteğinde bulunabilecek?

* Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden, birinci, ikinci ve üçüncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında adaylık dahil 3 yıl görev yapanlar, dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapanlardan bulundukları eğitim kurumunda 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar ile birinci, ikinci ve üçüncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapanlardan başvuruların son günü itibarıyla adaylığı kaldırılmış olanlar 3 yıllık çalışma süresi şartı aranmadan, istemeleri halinde, il içinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarına yer değiştirme isteğinde bulunabilecek.

* Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden 30 Eylül 2018 itibarıyla zorunlu çalışma yükümlüğünü tamamlayacak olanlar, istemeleri halinde il içinde birinci, ikinci ve üçüncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına yer değişikliği isteği yapabilecek.

* Halen görev yaptıkları eğitim kurumunda ihtiyaç ve norm kadro fazlası olan öğretmenler ile eğitim kurumlarında ikinci görev kapsamında yönetici olarak görev yapmakta olanlardan yöneticiliğe devam etmek istemeyenler, 3 yıllık çalışma şartı aranmaksızın yer değiştirme isteğinde bulunabilecek.

Atamalar 30 Mayıs'a kadar sonuçlanacak

İl içi yer değişikliğine başvuracak öğretmenlerin hizmet puanları, 25 Mayıs dikkate alınarak belirlenecek. Öğretmenler, il içi yer değişikliği başvurularında en çok 40 eğitim kurumu tercih edebilecek.

İl içi yer değiştirme başvuruları 22-25 Mayıs'ta alınacak. Atamalar ve kararname işlemleri valiliklerce en geç 30 Mayıs'a kadar sonuçlandırılacak. Ataması yapılanların ilişik kesme işlemleri ise 8 Haziran'dan itibaren başlatılacak.

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