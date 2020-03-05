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Milli Eğitim Bakanlığı, 81 ilde özel eğitim anaokulları kuracak

05 Mart 2020 12:33

Milli Eğitim Bakanlığınca, bu yılın sonu itibarıyla 81 ilde, özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar için özel eğitim anaokulları hizmete alınacak.

MEB, özel eğitim anaokulları, ilkokul kademesinde eğitim veren özel eğitim okulları, bağımsız anaokulları ve diğer ilkokullar bünyesinde de özel eğitim sınıfları açıyor.

Bu kapsamda, Türkiye genelinde 28 ilde 52 özel eğitim anaokulu bulunuyor. Bu illerin çoğunda tek anaokulu bulunurken Aksaray'da 2, Ankara'da 4, Bursa'da 2, Diyarbakır'da 2, Eskişehir'de 2, Hatay'da 2, İstanbul'da 12, İzmir'de 3, Sakarya'da 3 ve Trabzon'da 2 özel eğitim anaokulu hizmet veriyor.

76 ilde de 354 özel eğitim anasınıfı

Bu yılın sonuna kadar özel eğitim anaokulu olmayan 53 ilde de anaokulu açılacak. 2020 yılının ilk 6 ayında 53 ilin 30'unda özel eğitim anaokullarının hizmete girmesi planlanıyor.

Türkiye genelinde ayrıca 76 ilde de 354 özel eğitim anasınıfı bulunuyor. Bu kapsamda İstanbul'da 42, Ankara'da 21, Van'da 14, İzmir ve Tekirdağ'da 11 ve Kocaeli'nde 10 anasınıfı hizmet veriyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre 81 ilde özel anaokulu açılmasının ardından büyükşehirlere ağırlık verilerek özel eğitim anaokulu sayısı arttırılacak.

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