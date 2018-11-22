Milli Eğitim Bakanı'ndan yeni sınav açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okuma, yazma, konuşma ve dinleme olmak üzere dört beceride yeterlilikleri ölçmeye yönelik Türkçe sınav yapmak için çalışma başlattıklarını bildirdi. Dört beceriyi birlikte ölçmek için sınav yapan bir kurum bulunmadığı göz önüne alındığında bu projenin büyük bir açığı kapatması bekleniyor.

Bakan Selçuk, yaptığı açıklamada, Bakanlık olarak ölçme ve değerlendirme süreçlerini sürekli iyileştirmek ve yeni yaklaşımları kullanmak istediklerini belirtti. Bu kapsamda okuma, yazma, konuşma ve dinleme olmak üzere dört beceride Türkçe sınav yapmak için çalışma başlattıklarını vurgulayan Selçuk, şu bilgileri verdi:

"Özellikle Suriyelilere yönelik Türkçe öğretiminde bu sınavları kullanmayı planlıyoruz. Daha sonra öğrencilerimizin ana dil becerilerini ölçmek için de yaygın bir şekilde kullanacağız. Ölçemediğimiz süreçleri iyileştiremeyiz. Dille ilgili dört beceriyi birlikte ölçeceğiz ve değerlendireceğiz. Bu amaçla 81 ilimizdeki mevcut elektronik sınav merkezlerimizi kullanacağız. Ayrıca tüm illerimizde ölçme ve değerlendirme merkezlerimizin kurulumunu bu yıl sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz. Bu merkezlerimizi de bu süreçte aktif kullanacağız."

"Kurumlar arasında paylaşılacak"

Bu arada Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Özer başkanlığında Türkçe sınav ile ilgili ilk toplantı düzenlendi.