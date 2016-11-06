Milli Eğitim Bakanı'ndan sözleşmeli öğretmen açıklaması

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, sözleşmeli öğretmenlerle ilgili açıklamada bulundu. Yılmaz, sözleşmelerin 4 yıla kadar uzatılabileceğini daha sonra kadroya alınabileceklerini söyledi.

Sivas'ta bir etkinlikte konuşan Bakan Yılmaz, yaptığı açıklamada, "Öğretmenlerimiz görev yerlerine başladılar ve bunların da yaklaşık yüzde 91'i en çok öğretmen açığımızın bulunduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da istihdam edildi. Bunlarla birer yıl sözleşme yaptık, eğer performanslarından memnunsak bu sözleşmeyi 4 yıla kadar uzatacağız. Eğer 4 yılın sonunda da memnunsak, inşallah bunları kadroya alacağız" ifadelerini kullandı.

Suriyeli öğrenciler

Suriyeli öğrencilerle ilgili de açıklama yapan Yılmaz, "Geçen yıl yaklaşık 900 bine yakın Suriyeli öğrenci vardı. Bunların 330 bine yakınına biz eğitim veriyoruz. Kimilerine kendi okullarımızda 50 bin civarı, kimilerine onların geçici kamplarında eğitim veriyoruz. Bu dönemde 150 bin civarı Suriyeli öğrenciye, kendi eğitim kurumlarımızda, kendi öğrencilerimizle hangi müfredatta eğitim veriyorsak onlara da veriyoruz. 300 bin Suriyeliye de kamplarda eğitim veriyoruz. Önümüzdeki dönemde inşallah 900 bin Suriyeli öğrencinin tamamına eğitim vermek istiyoruz" ifadelerini kullandı