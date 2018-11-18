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Eğitim

Milli Eğitim Bakanı'ndan otizmli çocuğu olan ailelere: En yakın zamanda bir araya gelelim, konuşalım

Sedef Erken'den Bakan Selçuk'a: Şu an yine ağlıyorum ama bu sevinç gözyaşım

18 Kasım 2018 18:34

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, son dönemde başlayan özel eğitime ihtiyacı olan çocukların örgün eğitimde yaşadığı sorunlara dair ailelere bir araya gelme ve neler yapılabileceğini konuşma çağrısında bulundu. 

TIKLAYIN - Otizmli oğlunu örgün eğitimden alıp evde eğitecek: Çocuklarımızın yerinin orası olmadığını düşünüyorlar

Geçen hafta otizmli çocuğunun eğitim sisteminde yaşadığı sorunları paylaşarak oğlunu örgün eğitimden alıp evde kendi imkânlarıyla eğitime devam edeceğini duyuran İstanbul Otizm Gönüllüleri Derneği Başkanı Sedef Erken ve oğlunun babası şarkıcı Ogün Sanlısoy'u Twitter'dan etiketleyen Selçuk, "Sevgili Ozan Barış’ın ve özel evlatlarımızın okul ve eğitim hayatı bizler için çok değerli. @SedefErken ve @osanlisoy bahsettiğiniz sorunları hep birlikte aşacağız. En yakın zamanda bir araya gelelim, konuşalım. Ozan’a selamlar... " dedi. 

Erken de Bakan Selçuk'a, "Şu an yine ağlıyorum ama bu sevinç gözyaşım Sayın Bakanım; çünkü sadece Ozan yok, Arda var, Sinan var, Merve var, Efe var, Yiğit var, 500 bin otizmli birey var, 4 milyon aileleri var, hepsi için konuşalım ve ele ele verelim. Bu ülke hepimizin, saygılarımla [

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