Milli Eğitim Bakanı'ndan Hüseyin Çelik'e 'kar tatili' yanıtı

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in, okulların hava şartları nedeniyle tatil edilmesine ilişkin eleştirilerine "Bizim önceliğimiz çocuklarımızın, öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin sağlığıdır, güvenliğidir; her şey ondan sonra gelir" sözleriyle yanıt verdi.

Eski Bakan Hüseyin Çelik, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere, çok sayıda büyükşehir, il ve ilçede birbiri ardına gelen soğuk tatillerine Twitter üzerinden tepki göstermiş, Milli Eğitim Bakanlığı ve valileri "işin kolayına kaçmakla" eleştirmişti. Çelik, ''Başta Milli Eğitim Bakanımız Sayın Avcı olmak üzere valilerimizi ve eğitim yöneticilerini uyarıyorum. Zor şartlarda eğitim de eğitimin bir parçasıdır'' ifadesini kullanmıştı.

Bakan Avcı'dan yanıt geldi

Zeynep Gürcanlı’nın Hürriyet’te yer alan haberine göre, eleştirilere, bugün yaptığı açıklama ile yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Avcı, söze, öğretmen ve öğrencilerin güvenliklerini dikkate alarak tatil kararı veren Vali ve yöneticilere teşekkür ederek başladı.

‘Hüseyin Çelik'in uyarısına teşekkür ederim ama...’

Bakan Avcı şöyle devam etti:

"10 günden beri Türkiye mevsim normalleri üzerinde pek çok vilayetimizde kış şartları yaşıyor. Ben Sayın Hüseyin Çelik’in bu konudaki uyarısına teşekkür ederim, ama Milli Eğitim Bakanlığı kurumsal kültürü çok gelişmiş bir bakanlıktır. Ben burada öncelikle bu şartları en ince detayına kadar değerlendiren bütün parametreleri hesaba katarak nihai kararları oluşturan sayın valilerimize, il milli eğitim müdürlerimize, kaymakamlarımıza, ilçe milli eğitim müdürlerimize bu süreçte gösterdikleri dirayet, feraset ve basiret için çok teşekkür ediyorum. Bizim önceliğimiz çocuklarımızın, öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin sağlığıdır, güvenliğidir; her şey ondan sonra gelir."

‘Olumsuz şartlar devam ederse, benzer kararları yine alırız...’

Olumsuz hava şartlarının devam etmesi halinde öğrencilerin güvenliğini gözeten kararlar almaya devam edeceklerini kaydeden Bakan Avcı, "19. Milli Eğitim Şurası’nın temel kararlarından-gündem maddelerinden bir tanesi de okul güvenliği konusuydu. Okul güvenliği demek, öğrenci güvenliği demek, öğretmen güvenliği demek, çalışan güvenliği demektir. Dolayısıyla bu konularda bütün eğitim yöneticilerimizin bu basiretli çalışmalarını sürdürmelerini bekliyoruz" diye konuştu.

Bakan Avcı konuşmasını şöyle sürdürdü: "Valilerimiz de kaymakamlarımız da il milli eğitim müdürlerimiz de bu konuda fevkalade isabetli kararlar aldılar ve uyguladılar. Kendilerine buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Ayrıca bu şartlarda hizmetlerin aksamaması için sadece milli eğitime ilişkin hizmetler için değil, ulaşım hizmetlerinin, sağlık hizmetlerinin, güvenlik hizmetlerinin aksamaması için olağanüstü gayret gösteren karayolları Genel Müdürlüğümüze, AFAD’a, Elektrik İdarelerine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum."

Hüseyin Çelik, ‘Rusya'da hiç eğitim olmaz’ demişti

Hüseyin Çelik, soğuk tatillerini eleştiren tweetlerinde, "o zaman Rusya'da hiç eğitim olmazdı" mesajı da vermişti. Çelik, şu ifadeleri kullanmıştı;

Bizdeki bu mantığa göre İskandinav Ülkeleri’nde, Baltık Cumhuriyetleri’nde, ABD, Kanada ve Rusya’nın önemli bir bölümünde okullar hiç açılmaz. Biz, Türkiye’nin bir kış ülkesi olduğunu yeni mi keşfettik? Belediye Başkanları, yolları açık tutamıyorlarsa kendilerini sorgulasınlar. Çocuklarımız ve onların bu günlerde evde olmasından memnun olan velilerimiz bana kızmasınlar. Akılla yaklaşılırsa bana hak vereceklerdir. Büyükşehir statüsünde olmayan 51 vilayette eğer yolları açık tutamıyorlarsa valilikler, il özel idareleri kendilerini sorgulasınlar.”