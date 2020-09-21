Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yanıtladı: Virüsün yayılımı artarsa bakanlığın B planı ne?

Bugün anaokulu ve birinci sınıflar yüz yüze eğitime başlıyor. Çocuğunu okula gönderecek veliler ise endişeli. Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, ne gibi önlemler alındığını, diğer sınıfların yüz yüze eğitime başlamasına hangi kriterlere göre karar verileceğini, vaka sayılarının artması durumunda bakanlığın B planının ne olduğuna ilişkin velilerin merak etiği pek çok soruyu yanıtladı.

Hürriyet yazarı Abulkadir Selvi'ye açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

“Biz ‘Her şeyden önce sağlık’ diyoruz. Tüm illerde, il müdürlükleri koordinasyonunda velilere yönelik bilgilendirme toplantıları yapıldı. Ayrıca randevu verilmek suretiyle velilerin okullardaki hazırlıkları ve salgın önlemlerine yönelik tedbirleri görmeleri sağlandı. Ayrıca tüm illerde servis şoförlerine yönelik eğitimler tamamlandı. Şimdi biz, öncelikle okulöncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıf düzeyindeki çocuklarımız için okullarımızın kapılarını açıyoruz. Okullarımıza yeni adım atacak bu çocuklarımız için ‘oyun’ temelli bir model ortaya koyuyoruz. ‘Temassız Oyunlar’ kitapçığımız işte burada hazır. Uyum sürecinde, dünya ülkelerinden çok daha hızlı bir mesafe alacağız. Yine temizlik için yardımcı personel, hijyen malzemesi, maske gibi ihtiyaçlara yönelik de çalışmaları tamamladık”

“Kimse hiçbir endişeye kapılmasın. Evlatlarımız, öğretmenlerimiz, eğitim çalışanlarımız ve velilerimiz için bir yerde riski varsa orada biz yokuz diyoruz. Şundan herkes emin olsun ki okullarımız ve tüm eğitim kurumlarımız şu anda kamuoyuna açık toplu alanlar içinde en güvenilir alanlardır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.”

Diğer sınıfların yüz yüze eğitime başlamasına hangi kriterlere göre karar verilecek?

“Biz süreci başından beri Sağlık Bakanlığı’yla koordineli bir şekilde, Bilim Kurulu’nun tavsiyeleriyle şekillendiriyoruz. Bu doğrultuda kriterlerimiz belli: Sağlık ve güvenlik. Sağlık olmadan eğitim olmaz. Salgının seyrine göre Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda ve mümkün olan en kısa sürede diğer sınıf düzeylerinde de kademeli olarak yüz yüze eğitime geçmeyi planlıyoruz.”

“Olası her durum için biz hazırız. Sürecin akışını salgının seyri ve Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri belirleyecek. Bilim insanlarımızın ‘Bu uygundur’ dediği durum için biz en kısa sürede okullarımızı hazır hale getiririz, bundan kimsenin şüphesi olmasın."

"Meslek okullarındaki çalışmalar randevulu ve gruplar halinde olabilir"

“Meslek liselerimizin uygulamalı derslerini çok önemsiyoruz ve gerekli sosyal mesafe ve hijyen tedbirleriyle bir an önce başlatmak istiyoruz. Çalışmaların randevulu ve gruplar halinde olması düşüncesindeyiz. Uygulamalı derslerle ilgili küçük gruplar halinde bir çalışmalara başlayacağız. İşyeri stajları konusunda ise salgının seyrine göre değerlendirmelerimiz sürüyor. Yakında bir açıklamamız olacak."

Çocuğunun uzaktan eğitim almasını isteyen veliler ne yapmalı?

"Velilerin uzaktan eğitim için yazılı olarak uzaktan eğitimle devam etmek istediklerini beyan etmeleri yeterli olacak."

Bakanlığın B planı var mı?

"Aylardır her durum için olası senaryolar üstünde çalışıyoruz. Çocuklarımızın, öğretmenlerimizin, okul çalışanlarımızın sağlığını korumak, eğitimin devamını sağlamak için B planımız da var. Salgının seyrinin yüz yüze eğitimi mümkün kılamayacak şekilde devam etmesi durumunda, tüm sınıf seviyelerinde uzaktan eğitim (EBA canlı sınıf uygulamaları, TRT-EBA TV kanalları ve diğer platformlar) süreçlerini devam ettireceğiz. Bu süreçte, uzaktan eğitime erişimi olmayan öğrencilerimiz için her ilimizde yeterli sayıda EBA destek noktaları oluşturarak uzaktan eğitimin önündeki engelleri kaldıracağız.

İlk hedefimiz olan 5 bin sayısını iki haftada aştık. 17 Eylül itibariyle ülke genelinde 6 bin 742 EBA Destek Noktası kurduk. Yeni hedefimiz 20 bin."