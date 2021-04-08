Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Vakaların artmasını toplumsal olarak değerlendirdiğinizde elbette bazı kararlar çıkabilir ama bizim gönlümüzden geçen, okulların açık olması. Önümüzdeki süreç elbette kabine toplantılarında sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında tümüyle değerlendiriliyor. Durumun Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'yla değerlendiriliyor. Önümüzdeki hafta da bu tür değerlendirme Cumhurbaşkanımızın başkanlığında hayata geçecek." açıklamasını yaptı.

Selçuk, Habertürk TV'de Kübra Par'ın Açık ve Net programında gazeteci Muharrem Sarıkaya ile Habertürk yazarı Nagehan Alçı'nın sorularını yanıtladı.

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları şöyle:

"Önümüzdeki süreç tümüyle değerlendiriliyor ve yeniden bir kararın alınıp alınmayacağı, yeni kararların ne olabileceği gibi değerlendirmeler yapılıyor. Önümüzdeki hafta bir değerlendirme yapılacak."

Biz eğitimciler olarak okulların hep açık olmasını isteriz. Türkiye dünyada en çok okul kapatan dördüncü ülke. Türkiye çok kontrollü gidiyor. Bu bağlamda vakaların artması, Sağlık Bakanlığımızın bu konudaki çalışmaları, Bilim Kurulu'nun önerilerini değerlendirdiğimizde elbette bazı kararlar çıkabilir. Bizim gönlümüz okulların açık olması yönünde.

"Türkiye çok kontrollü gidiyor"

"125 bin öğretmenimiz birkaç gün içinde aşılanacağını duyurdu."

"2 Mart'tan itibaren yerinde karar dönemine geçilmişti. Valilikler tedbirlerini iller seviyesinde alıyor. 9 il hariç ortaokul ve liseler eğitim öğretimde bir kapanma söz konusu oldu. Yalova, Eskişehir gibi ilkokullarda da kapanma oldu. İller kendi durumunu dikkate alarak ona göre karar verme sürecini hayata geçiriyorlar. Önümüzdeki süreç elbette kabine toplantılarında sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında tümüyle değerlendiriliyor. Durumun Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'yla değerlendiriliyor. Önümüzdeki hafta da bu tür değerlendirme Cumhurbaşkanımızın başkanlığında hayata geçecek."

"Bizler okulların hep açık olmasını isteriz. Ama önce sağlık dediğimizde Türkiye dünyada en çok okul kapatan 4. ülke. Bu bize şunu gösteriyor, Türkiye çok kontrollü gidiyor. Önümüzdeki süreçte vakaların artmasını toplamsal olarak değerlendirdiğinizde elbette bazı kararlar çıkabilir. Ama bizim gönlümüz okulların açık olması."

"Dünyanın hiçbir ülkesinde önce öğretmenler aşılansın ondan sonra okullar açılsın uygulaması yok. Öğretmenlerimiz çok kıymetli. Öncelikli olarak aşılanmalarını istemem çok doğal. Benim görevimin doğası bunu gerektirir. Sayın Bakanımız öğretmenlerle ilgili her zaman olumlu bakış açısına sahip olarak tabii ki aşılamayız bakış açısına sahip."