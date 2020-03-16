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Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan "usta öğreticilik" açıklaması

16 Mart 2020 13:41

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye'de vaka sayısı 18'e çıkan Koronavirüs salgınına ilişkin bakanlık bünyesinde alınan önlemler hakkında açıklama yaptı. Selçuk yaptığı açıklamada, "Koronavirüs önlemlerinin mesleki eğitimi aksatmaması için de önlemlerimizi aldık. "Usta öğreticilik" eğitimlerini uzaktan eğitimle yapacağız. Bu adımı mesleki eğitim merkezlerinin güçlendirilmesi noktasında da önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Selçuk, "Usta öğreticilik" eğitimlerinin uzaktan eğitimle yapılmasının önünü açan yeni bir düzenleme yapıldığı belirtilen açıklama paylaştı. Yayımlanan açıklamada Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in, "Bakanlığımız, koronavirüs önlemlerinin artırıldığı bir dönemde, uzaktan eğitim teknolojisinin alt yapısını hazırlayarak, eğitim-öğretimdeki olası aksaklıkların önüne geçmek için çalışmaktadır" ifadeleri yer aldı.

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