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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan telafi eğitimi açıklaması

12 Haziran 2021 18:54

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okullarda yapılacak telafi eğitimi hakkında bilgi verdi.

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