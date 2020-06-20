Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS'ye giren öğrencilere başarı diledi, sosyal mesafe uyarısı yaptı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınava girecek öğrencilerden sosyal mesafelerini korumalarını istedi.



Bakan Selçuk, iki oturum halinde yapılacak sınav öncesi Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Seçluk, "Günaydın çocuklarım. Sokakta oynarken nasıl koruyorsanız sosyal mesafenizi sınavda da öyle koruyun, evde ders çalışırken nasıl rahat çalışıyorsanız öyle rahat çözün soruları. Unutmayın, sınavda yaptıklarınızdan çok daha fazlasısınız siz. Başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun" ifadelerini kullandı.

İşte diğer siyasilerin LGS'ye girecek öğrencilere mesajları

Kılıçdaroğlu: LGS sınavında alın teri dökecek olan tüm öğrencilerimize başarılar dilerim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Çok zorlu koşulların, adaletsizliklerin, yanlış uygulamaların içerisinden çıkıp LGS sınavında alın teri dökecek olan tüm öğrencilerimize başarılar dilerim" mesajı paylaştı. CHP lideri, "Sizlerin önüne çıkacak her şıkkın, her seçeneğin, size layık olması için çalışıyoruz" dedi.

Akşener: Bizler de dualarımızla yanınızda olacağız

İyi Parti lideri Meral Akşener de çocuklar için şu mesajı yayımladı:

"Sevgili çocuklar; Sizler hayallerinizi gerçekleştirmek için sınavda, bizler de dualarımızla yanınızda olacağız. Çok zor şartlarda girmek zorunda bırakıldığınız #LGS'de her birinize başarılar diliyorum."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Aklınıza, kaleminize kuvvet

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, LGS'ye girecek öğrencilere başarılar dileyerek, "Size güveniyor, hayırlı muvaffakiyetler diliyor ve hepinizi gözlerinizden öpüyorum" dedi.

Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün sınava girecek öğrencilere başarılar diledi. Oktay, "Bugün LGS'ye girecek evlatlarımız, uzun bir maratonu tamamlıyorsunuz hayırlısıyla. Emeklerinizin karşılığını alacağınız bir sınav geçirmenizi ümit ederim. Size güveniyor, hayırlı muvaffakiyetler diliyor ve hepinizi gözlerinizden öpüyorum. Aklınıza, kaleminize kuvvet" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Size az stresli, çok başarılı bir sınav diliyorum

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, LGS'ye girecek öğrencilere başarılar dileyerek, "Size az stresli, çok başarılı bir sınav diliyorum. Yarın neler bildiğinizi herkes bilsin" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yarın sınava girecek öğrencilere başarılar diledi. Koca, "Gelecek yılın Lise 1'leri, şimdi saatlerin her saniyesi uzun. Sonra nasıl geçtiğini anlamayacaksınız. Size az stresli, çok başarılı bir sınav diliyorum. Yarın neler bildiğinizi herkes bilsin" ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak: Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyorum

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yarın sınava girecek öğrencilere başarılar dileyerek, "Sizde bu azim varken başaramayacağınız sınav, atlatamayacağınız pandemi yok" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yarın sınava girecek öğrencilere başarılar diledi. Albayrak paylaşımında, "Pandemi sürecinde evde kalıp ders çalışarak büyük bir zorluğun üstesinden geldiniz. Şimdi aynı başarıyı sınavda da gösterme vakti. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyorum. Sizde bu azim varken başaramayacağınız sınav, atlatamayacağınız pandemi yok" ifadelerini kullandı.