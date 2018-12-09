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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk İzmir'de (2)

EĞİTİM VİZYONU ÇALIŞTAYDA ELE ALINDI Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, Çeşmede’de bir otelde düzenlenen ‘2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı’na katıldı

09 Aralık 2018 18:30

EĞİTİM VİZYONU ÇALIŞTAYDA ELE ALINDI
Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, Çeşmede’de bir otelde düzenlenen ‘2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı’na katıldı. İzmir Valisi Erol Ayyıldız ile İl Milli Eğitim Müdür Ömer Yahşi, AK Parti İzmir Milltevekili Alpay Özalan’ın da katıldığı çalıştay, basına kapalı olarak gerçekleşti. Okul müdürleri ile çok sayıda eğitimcinin hazır bulunduğu çalıştayda, İzmir’de eğitim alanındaki gelişmeler konuşuldu. Bakan Selçuk, buradaki toplantının ardından Konak’ta bulunan Atatürk Kültür Merkezi’nde, okul müdürleri ile bir araya geldi. Burada yapılan toplantı da basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)

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