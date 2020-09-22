Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan "Çok kalabalık" uyarısı veren EBA ile ilgili açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA TV sisteminde yaşanan yoğunlukla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk, "Aksaklıkların giderilmesi için çalışma yapılıyor. Çok büyük bir kısmının erişimle ilgili bir sıkıntısı olmadığını görüyoruz. Bunu EBA'daki yoğunluktan da görüyoruz" dedi.

Selçuk, "EBA'dki yoğunluktan söz edeyim. Bu aslında bir taraftan da bizim için olumlu bir haber. İnanılmaz bir talep var. Özellikle yüz yüze eğitimin başladığı günlerde bu talepte sıçrama yaşandı. Bu konuda teknik arkadaşlar çalışıyor. Bu altyapı giderek daha da daha da güçlenecek. Bu talebin karşılanması için de her türlü tedbiri alıyoruz, almaya devam edeceğiz. EBA estek merkezleri yarım saat önceki sayı itibariyle 8 bin 868 oldu. Akşama kadar 9 bin olur herhalde" diye konuştu.

Bakan Selçuk açıklamalarının devamında da özel okullara ilişkin şu uyarılarda bulundu:

"Bazı özel okulların bütün sınıflarında öğrencileri almasıyla ilgili bize de bir takım haberler ulaşıyor. Ama çok net olarak bir şey söylemek isterim; bütün takiple yapılıyor derhal soruşturma açılması, bu konularla ilgili yaptırımların hayata geçirilmesi söz konusu. Bu karar uymayan okullarımız varsa cezalar verilir, hiç endişeniz olmasın."