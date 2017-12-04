Milli Eğitim Bakanı: Yüksek öğretime erişim oranında hedefe ulaşılmıştır

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Ülkemizde yüksek öğretime erişim ve yüksek öğretim okullaşma oranında hedefe ulaşılmıştır" dedi.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, AK Parti Grup Başkanvekili ve KayseriMilletvekili Mustafa Elitaş'ın Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini görüşmek üzere, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler başkanlığında toplandı.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, toplantının başında yaptığı sunumda teklifteki düzenlemeler hakkında bilgi verdi.

Teklifin eğitim, kültür ve spora dair maddeler içerdiğini anlatan Yılmaz, her alanda ilerleme için eğitim konusundaki çalışma ve düzenlemelerin önemine işaret etti.

Yılmaz, şöyle konuştu:

"Ülkemizde yüksek öğretime erişim ve yüksek öğretim okullaşma oranında hedefe ulaşılmıştır. Bugün itibariyle 112 devlet, 67'si vakıf üniversitesi ve 5'i de vakıf meslek yüksekokulu olmak üzere toplam 184 yüksek öğretim kurumumuz mevcut olup, öğrenci sayımız da 7 milyon 764 bine ulaşmıştır. Bu 184 üniversiteye; Milli Savunma Üniversitesini ve Türk-Japon Üniversitesini de eklersek 186 olur. Yükseköğretim sistemimizde son 10 yılda yaşanan bu büyüme sürecinin bundan sonraki aşaması, nitelik ve kalite bakımından da büyümedir."

Bu kapsamda yapılan çalışmaları da anlatan Yılmaz, yeni üniversite kurulmasını desteklediklerini, bunun rekabete, istihdama ve yeni bilgilerin üretilmesine vesile olacağını düşündüklerini belirtti.

Yılmaz, teklifle Yunus Emre Vakfı yönetim yapısında değişikliğe gidildiğini, bu şekilde vakfın karar alma süreçlerinin hızlanacağını, kamu kurumlarıyla işbirliğinin de kolaylaşacağını ifade etti.

Komisyon üyelerinin görüşleri

Yılmaz'ın konuşmasının ardından milletvekilleri, teklifin tümü üzerindeki görüşlerini aktardılar.

MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, teklifle "Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi"nin isminin "Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi" olarak değiştirildiğine işaret ederek, müzik ve güzel sanatlar eğitiminin tek çatı altında birleştirilmesini eleştirdi.

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay da teklifle sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan gelir vergisi kesintisi oranlarının geçerlilik süresinin uzatılmasını doğru bulmadıklarını söyledi.

Toplumun pek çok kesiminin ağır vergi yükleri altında ezildiğini, böyle bir ortamda sporculara yönelik düzenlemenin vicdanları yaralayacağını savunan Balbay, sporun desteklenmesinden yana olduklarını ancak bunun toplumsal eşitlik ilkesi doğrultusunda yapılması gerektiğini kaydetti.

AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal, Lokman Hekim Üniversitesine bir mühendislik fakültesinin de ilave edilmesini önerdi.

Tıp mühendisliği dalının önemine ve gerekliliğine işaret eden Uysal, Türkiye'nin bu alanda da eğitim veren kurumların artırılmasına ihtiyacı olduğunu vurguladı.

HDP Siirt Milletvekili Kadri Yıldırım ise müziğin tek başına diğer disiplinlerden kopuk ele alınamayacağını ifade ederek, müzik ve güzel sanatlar eğitimlerinin bir arada olduğu eğitim kurumlarının örneklerinin daha önce de bulunduğunu dile getirdi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı ise üniversitenin isminde "müzik" kelimesi yerine "musiki"nin kullanılmasını önerdi.