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Eğitim

Milli Eğitim Bakanı: Yüksek öğretime erişim oranında hedefe ulaşılmıştır

"Bundan sonraki aşaması, nitelik ve kalite bakımından da büyümedir"

04 Aralık 2017 16:07

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Ülkemizde yüksek  öğretime erişim ve yüksek öğretim okullaşma oranında hedefe ulaşılmıştır" dedi.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, AK Parti Grup  Başkanvekili ve KayseriMilletvekili Mustafa Elitaş'ın Bazı Kanunlarda Değişiklik  Yapılmasına Dair Kanun Teklifini görüşmek üzere, AK Parti Ankara Milletvekili  Emrullah İşler başkanlığında toplandı.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, toplantının başında yaptığı sunumda teklifteki düzenlemeler  hakkında bilgi verdi.

Teklifin eğitim, kültür ve spora dair maddeler içerdiğini anlatan  Yılmaz, her alanda ilerleme için eğitim konusundaki çalışma ve düzenlemelerin  önemine işaret etti.

Yılmaz, şöyle konuştu:

"Ülkemizde yüksek öğretime erişim ve yüksek öğretim okullaşma oranında  hedefe ulaşılmıştır. Bugün itibariyle 112 devlet, 67'si vakıf üniversitesi ve 5'i  de vakıf meslek yüksekokulu olmak üzere toplam 184 yüksek öğretim kurumumuz  mevcut olup, öğrenci sayımız da 7 milyon 764 bine ulaşmıştır. Bu 184  üniversiteye; Milli Savunma Üniversitesini ve Türk-Japon Üniversitesini de  eklersek 186 olur. Yükseköğretim sistemimizde son 10 yılda yaşanan bu büyüme  sürecinin bundan sonraki aşaması, nitelik ve kalite bakımından da büyümedir."

Bu kapsamda yapılan çalışmaları da anlatan Yılmaz, yeni üniversite  kurulmasını desteklediklerini, bunun rekabete, istihdama ve yeni bilgilerin  üretilmesine vesile olacağını düşündüklerini belirtti.

Yılmaz, teklifle Yunus Emre Vakfı yönetim yapısında değişikliğe  gidildiğini, bu şekilde vakfın karar alma süreçlerinin hızlanacağını, kamu  kurumlarıyla işbirliğinin de kolaylaşacağını ifade etti.

Komisyon üyelerinin görüşleri

Yılmaz'ın konuşmasının ardından milletvekilleri, teklifin tümü  üzerindeki görüşlerini aktardılar.

MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, teklifle "Ankara Güzel Sanatlar  Üniversitesi"nin isminin "Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi" olarak  değiştirildiğine işaret ederek, müzik ve güzel sanatlar eğitiminin tek çatı  altında birleştirilmesini eleştirdi.

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay da teklifle sporculara yapılan  ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan gelir vergisi kesintisi oranlarının  geçerlilik süresinin uzatılmasını doğru bulmadıklarını söyledi.

Toplumun pek çok kesiminin ağır vergi yükleri altında ezildiğini,  böyle bir ortamda sporculara yönelik düzenlemenin vicdanları yaralayacağını  savunan Balbay, sporun desteklenmesinden yana olduklarını ancak bunun toplumsal  eşitlik ilkesi doğrultusunda yapılması gerektiğini kaydetti.

AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal, Lokman Hekim  Üniversitesine bir mühendislik fakültesinin de ilave edilmesini önerdi.

Tıp mühendisliği dalının önemine ve gerekliliğine işaret eden Uysal,  Türkiye'nin bu alanda da eğitim veren kurumların artırılmasına ihtiyacı olduğunu  vurguladı.

HDP Siirt Milletvekili Kadri Yıldırım ise müziğin tek başına diğer  disiplinlerden kopuk ele alınamayacağını ifade ederek, müzik ve güzel sanatlar  eğitimlerinin bir arada olduğu eğitim kurumlarının örneklerinin daha önce de  bulunduğunu dile getirdi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı ise üniversitenin  isminde "müzik" kelimesi yerine "musiki"nin kullanılmasını önerdi.

 

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