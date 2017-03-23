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Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'dan YGS açıklaması

Geç kaldıları için sınava alınmayan öğrenciler, MEB'e şikayette bulunmuştu

23 Mart 2017 23:25

Milli Eğitim Bakanı (MEB) İsmet Yılmaz, Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) geç kaldıkları için giremeyen öğrencilerden yeni bir sınav yapılması yönünde gelen talepler hakkında "Kamu Denetçiliği Kurumu henüz raporu çıkmadı, inceleme yapacak. Raporunu verdikten sonra da yeniden bir değerlendirme yapılabilir. Onların vereceği karar bu konudaki sorunu herkesin kabul edebileceği bir noktada çözüme kavuşturacaktır" dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, 'Kanal Tokat' projesinin temel atma töreninden sonra Erbaa ilçesine geçerek önce belediyeyi ziyaret etti. 

Ziyaret çıkışında Bakan Yılmaz, bir gazetecinin Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'un, geç kaldıkları için giremeyen öğrencilerden kuruma şikayet geldiğini hatırlatması üzerine şöyle konuştu:

"Henüz raporu çıkmadı, inceleme yapacak. İnceme yaptıktan sonra Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından verilen raporların hükümlerin, kararların diğer kamu kuruluşları tarafından uygulanması lazım. Dolayısıyla bakalım bir raporunu versin. Raporunu verdikten sonra da yeniden bir değerlendirme yapılabilir. Kamu Denetçiliği Kurumu raporu bir çözüm olacaktır diye düşünüyorum. Kamu denetçiliği kurumu çok saygın bir kurum. Çok değerli hukukçular var, başkanı ve üyeleri. Her birisine sonsuz güveniyoruz. Onların vereceği karar bu konudaki sorunu herkesin kabul edebileceği bir noktada çözüme kavuşturacaktır. Önce rapora bakalım. Çünkü bir sınav yapıldı birde yeni bir sınav yap denildiğinde acaba önde arkada sıralama önemli biliyorsunuz. Kamu denetçiliği raporunu beklemek lazım."

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