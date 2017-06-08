Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'dan 'karne' mesajı

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, 2016-2017 eğitim öğretim yılının yarın sona ermesi dolayısıyla mesaj yayımladı. İsmet Yılmaz, karnenin sadece dönem boyunca yapılan çalışmaların ve gösterilen performansın neticesi ve başarının değerlendirilmesinde sadece bir araç olduğunu belirterek, "Unutmayınız ki karneleri öğrencilerimizin değerini, şahsiyetini, erdemlerini ve zeka seviyelerini belirleyecek bir gösterge değildir." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, 2016-2017 eğitim öğretim yılının yarın sona ermesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Eğitimin insanı değerli kılan, toplumu yücelten ve insanlığa yön veren önemli bir süreç olduğuna işaret eden Yılmaz, ülkelerin gücünün iyi eğitime sahip nitelikli insan gücünden kaynaklandığını vurguladı.

Yılmaz, gelişen ve değişen dünyada eğitime yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğu inancıyla nitelikli bir eğitim için çabaladıklarını, önceliklerini, nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi olarak belirlediklerini bildirdi.

"Tüm azmimiz ve gayretimizle birlikte, omuz omuza yürüyeceğiz"

Bakan Yılmaz, mesajında, öğretmenlere yönelik, şunları kaydetti:

"Ülkemizi güçlü yarınlara taşıyacak yeni nesillerimizin yetişmesinde en büyük güç şüphesiz sizlersiniz. Milli kültürümüzü yaşatmanın en temel yolu eğitimdir. Gelecek nesillerimize binlerce yıllık birikimimizi, kültürümüzü, tarihimizi, bizi biz yapan değerlerimizi sizlerin desteği ve öncülüğünde aktarabileceğimizin bilincindeyiz. Bu bilinçle evlatlarımızı yetiştirmek ve ülkemizi çağın ilerisine taşımak için çıktığımız bu yolda tüm azmimiz ve gayretimizle birlikte, omuz omuza yürüyeceğiz.

Nesillerimizi yetiştirmek için özveriyle yürüttüğünüz tüm çalışmalarınızı ve azminizi takdir ediyor, gayretlerinizi yürekten destekliyorum. Eğitim öğretim yılı boyunca öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştirmek için gösterdiğiniz tüm gayretiniz için de teşekkür ediyorum."

"Öğrencilerin her birini ayrı bir değer olarak görüyoruz"

İsmet Yılmaz, öğrenci velilerine yönelik de değerlendirmelerde bulundu.

Evlatları çağın ihtiyaçlarına cevap verebilen, donanımlı, milli ve manevi değerlerine sahip, sağlam ve güçlü bireyler olarak yetiştirmek için çalıştıklarını aktaran Yılmaz, öğrencilerin her birini ayrı bir değer olarak gördüklerini vurguladı.

Öğrencilerin başarıları kadar iyi ve nitelikli bir insan olarak yetişmesinin önemine işaret eden Yılmaz, şöyle devam etti:

"Çocuklarımızın başarılarını sadece karne notlarından ibaret görmemeli, onları davranış ve tutumlarıyla da değerlendirmeliyiz. Karne, sadece dönem boyunca yapılan çalışmaların ve gösterilen performansın neticesidir ve başarının değerlendirilmesinde sadece bir araçtır. Unutmayınız ki karneleri öğrencilerimizin değerini, şahsiyetini, erdemlerini ve zeka seviyelerini belirleyecek bir gösterge değildir. Başarılıyken baş tacı ettiğiniz evlatlarınıza başarılı olamadığı zamanlarda da anlayış göstermeniz ve varsa sorunları çözmeye çalışmanız, onlara her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirecek ve güven duygularını güçlendirecektir.

Çocuklarınızla birlikte geçireceğiniz güzel zamanlar, onlara göstereceğiniz ilgi, alaka ve sevginiz, onların hayat karşısındaki duruşlarını belirleyerek başarılarını artıracak ve ne istediğini bilen bireyler olarak yetişmelerini sağlayacaktır."

"Bol bol kitap okuyun"

Bakan Yılmaz, yıl boyunca çok çalışan, yorulan öğrencilerin güzel bir tatili hak ettiğini bildirdi. Yılmaz, tatil sürecinde öğrencilerin öncelikle dinlenmelerini, aileleri ve sevdikleri ile dolu dolu zaman geçirmelerini, kişisel ve sosyal gelişimlerini destekleyici faaliyetlerde yer almalarını ve bol bol kitap okumalarını tavsiye etti.

Okunan her bir kitabın öğrenciye yeni bir ufuk açacağının ve gelişimine en değerli katkıyı sağlayacağının altını çizen Yılmaz, bilgi çağında okuyan, araştıran, bilgi ve becerilerini daima yenileyen bireyler olmanın öğrencilerin geleceğe daha emin adımlarla ilerlemesini sağlayacağını kaydetti.

Yılmaz, öğrencilerin ülkenin yarınları olduklarını hatırlatarak, "Ülkemizin yarınlarına sizler yön vereceksiniz. Güçlü yarınlarımızın teminatı olan siz değerli evlatlarımızın donanımlı, dünyayı takip eden, çağımızın tüm yeniliklerine hakim, yarınlarımıza yön verecek bireyler olarak yetişmesi bizim için ve geleceğimiz için büyük önem taşımaktadır. Hepinizi gayretiniz ve başarılarınızdan dolayı kutluyor, iyi tatiller diliyorum." ifadelerini kullandı.