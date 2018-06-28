Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: LGS sorularının hepsi müfredatta var

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz NTV'de Funda Görey'in sorularını yanıtladı. Yılmaz, LGS'nin zor olduğu iddialarına ilişkin sınavda sorulan soruların müfredatta yer aldığını belirtti.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz NTV'de Funda Görey'in sorularını yanıtladı. Bakan Yılmaz'ın konuşmasından satır başları şöyle:

(LGS'de başarı durumu nasıl, kaç öğrenci tam puan aldı) Sınava 971 bin 657 kişi girdi. 18 öğrencimiz tüm soruları doğru cevapladı. LGS Matematik sınavında sorular müfredatla ilişkilendirilerek soruldu. Soruların konu dağılımı eşit düzeyde.

2014 yılında ilk yapılan TEOG'da 10 öğrenci tüm soruları doğru cevapladı. TEOG ve yeni sınav sistemini karşılaştırmak doğru olmaz. Biz öğrencilerimize olağanüstü güveniyoruz. Okullar arasında çok büyük fark yok.

(LGS'de yüzdelik dilim neden önemli?) Sınav sorularının tamamı müfredatta var. Yerleştirme kaygı göremiyoruz. Yüzde 10'unu sınav sonuçlarına göre yerleştireceğiz. Okulların kontenjanlarını 2 Temmuz'da açıklayacağız.

Özel okula kesin yaptıranlar listemizden düşecek. Geçici kayıt yaptıranların diğer liselere kayıt yaptırmak isterlerse listemiz dahilinde kalacak.

Yerleştirme sürecinde hiçbir karışıklık olmayacak. Öğrenciler tercihlerde 5 tercihin hepsini yapmak zorunda değil. Öğrenciler kendi kayıt alanında daha avantajlı olacak. Kendi kayıt alanlarında tüm okul türleri olacak.

(Liseye Geçişte Yeni Sistem) Sistem yeni değil, anaokulu ve ilkokullarda uygulanıyor. 30 Temmuz'da tüm yerleştirme sonuçlarını ilan edeceğiz. Esas amacımız bütün okulları sınavsız hale getirmek.

(LGS tercihinde il sıralaması da olacak mı?) 2 Temmuz'da tüm istenilen bilgileri vereceğiz.

(Sözleşmeli öğretmenlere mülakat) Bu yıl 584 bin + 25 bin atama yapacağız. 20 bin öğretmenimizin mülakatını tamamladık. 5 bini de tamamlayacağız. En yakın zamanda 20 bin öğretmenimizin mülakat sonuçlarını açıklayacağız. 1 Eylül'de 25 bin öğretmenimizi ailemize katacağız."