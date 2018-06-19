Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: Bu yıl 25 bin öğretmen ataması gerçekleştireceğiz

Milli Eğitin Bakanı İsmet Yılmaz, "Yaklaşık 100 bin öğretmen ihtiyacımız var. Bu yıl, 25 bin öğretmen ataması gerçekleştireceğiz" dedi.

Bakan Yılmaz Anadolu Ajansı'nın konuğu oldu.



Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yılmaz'ın konuşmasından öne çıkan detaylar şöyle:"Bu aziz millet bu zamana kadar hep sağduyuyla, en doğru şekilde karar verdi. 24 Haziran'da da bir önceki seçimlerden daha büyük bir sorumlulukla, evlatlarının geleceği için, Türkiye'nin geleceği için çok doğru, yerinde, sağlıklı bir karar vereceklerine inanıyorum.

Bizim inancımız odur ki AK Parti 300'ün üzerinde milletvekili ile temsil edilecek. Cumhur İttifakı yani MHP'den gelen milletvekilleriyle çok rahat bir şekilde Meclis'te Sayın Cumhurbaşkanımıza destek olacak, yasaları çıkartacağız diyoruz.

Yaklaşık 100 bin öğretmen ihtiyacımız var. Bu yıl, 25 bin öğretmen ataması gerçekleştireceğiz.

58 bin derslik ihtiyacımız var. 47 bin dersliği şu anda planlıyoruz, yapıyoruz.

2019 yılı sonunda eğitimin kalitesinin artırılması adına ikili eğitime Türkiye'de son vereceğiz.

Öğretmenlerimize her 4 yılda bir, öğrencilere de 5. ve 9. sınıflarda yeni bilgisayar vereceğiz."

"EN BÜYÜK REFORMLAR EĞİTİMDE YAPILDI"

"16 yıllık dönemde en büyük reformlar eğitimde yapıldı.



Muhalefet partileri, kaliteli eğitimden bahsediyorlarsa bu AK Parti'nin eğitimdeki başarısıdır."

"PISA sorularıyla eş değer"

"Liselere giriş sistemi kapsamında yapılan merkezi sınavda kesinlikle müfredat dışı hiçbir soru sorulmadı, hiçbir öğrenci istemediği okula yerleştirilmeyecek.

Gelecek yıl temeli aynı kalmak kaydıyla tercih edilecek okullara yenileri eklenecek.

Liselere giriş sistemi kapsamında yapılan merkezi sınav soruları PISA sınavındaki sorularla eş değer.

1 milyon öğrencinin 300 bini, tam 500 puan alsaydı, nasıl yerleştireceksiniz? Hangisini fen lisesine, hangisini sosyal bilimler lisesine, hangisini proje uygulayan okula alacaktınız? Boyunun uzunluğuna mı, kilosuna mı bakacaksınız?

Liseye girişte 5 sınavla alan, 5 evine yakın, 5 de daha uzakta pansiyonlu okullardan olmak üzere her öğrenciye 15 okul seçme hakkı vereceğiz.

"Tutarlılığı yok"

(CHP'nin 1+8+4 şeklindeki eğitim sistemi teklifi) Türkiye'de 100 kişiden 12 kişi çocuklarını imam hatibe gönderiyor. Sen göndermiyorsun evladını, ama bırak gönderen vatandaşın bu demokratik kararına saygı göster.

Muhalefet partilerinin milli eğitim politikaları ile ilgili vaatlerini oluştururken Bakanlık yetkilileriyle görüşmediklerine dikkat çeken Yıldırım, "Müsteşarımla, üst düzey yöneticilerimizle görüşmediler. Vaatlerinin hiçbirisinin tutarlılığı da yok. Bu muhalefetin eğitime ilişkin vaatleri ya yaptıklarımız ya da bilimsel eğitim gerçeklerinden uzak" dedi.