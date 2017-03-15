Milli Eğitim Bakanı: YGS'ye girenler 13 değil, 30 dakika önce gelsin

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, geç kalıp 15 dakika kuralı nedeniyle YGS’ye giremeyen öğrencilerle ilgili görüntülerden rahatsız olduğunu belirterek, "Gelecek yıl öğrencilere 15 dakika değil, yarım saat önce sınav binalarının önünde olmalarını öneriyoruz" dedi.

TRT Haber’de canlı yayına katılan Bakan Yılmaz’ın YGS kuralları ve diğer gündemdeki eğitim konularıyla ilgili açıklamaları özetle şöyle:

“YGS’ye geç kalan öğrenciler oldu. Gerçekten bu görüntüleri görüp de rahatsız olmamak mümkün değil. Ben de rahatsız oldum. ÖSYM Başkanı’nı aradım, konuyu sordum. ÖSYM Başkanı dedi ki, ‘Sınava giriş belgesi veriyoruz, onun üzerinde bir buton var (ÖSYM’nin internet sitesinde), ‘Sınav saatinden 15 dakika önce orada olmayı taahhüt ediyorum’ diye. Bu butona basanlar giriş belgesi alabiliyor.’ ‘Haberim yoktu’, ilk defa uygulandı gibi şeylerin geçerli olmadığını söylüyor başkanımız. Trafikten vs. de geç kalanlar vardı, bunun bedeli ağır oldu ve bir yıl kaybettiler. Dolayısıyla gelecek yıl sınava girecek öğrencilere 15 dakika değil, yarım saat önce sınav binalarının önünde hazır olmalarını öneriyoruz.



2019 yılına kadar ikili eğitimi sonlandıracağız. Özellikle çok fazla göç alan yerlere ilave derslikler yapmamız gerekiyor. Kaliteli eğitim vermek için okul öncesi eğitimi mutlaka evlatlarımıza vermemiz lazım. Okul öncesini de 1 yıl zorunlu eğitim kapsamına alacağız.”

5’nci sınıflara yabancı dil

“Yabancı ülkelerin dilini anlayabilirsek oradaki teknolojik gelişmeleri de daha yakından takip edebiliriz. Öğrencilerin mutlaka bir yabancı dil öğrenmesini sağlayacağız. Liselerde geç olabilir diye ortaokul 5’leri hazırlık sınıfı gibi değerlendireceğiz. 20 saatten az olmamak üzere yabancı dil eğitimi vereceğiz öğrencilere. Lisede bu eğitimi vermek geç olabilir. Bazıları diyor ki, ilkokulda başlaması gerekiyor ama ilkokulda da anadilini öğrensin istiyoruz.”

10 bin atama daha

Bakan Yılmaz, öğretmen atamalarıyla ilgili de şunları söyledi:

“Yaklaşık 900 bin öğretmenimiz var. Geçen yıl 50 bine yakın öğretmeni sisteme dahil ettik. Açığa alınanlar oldu. 20 bin öğretmen alımını duyurduk, talepleri alıyoruz. Nisanda sınav yapacağız. Ağustos sonrası 10 bin öğretmen daha alacağız. Böylece 30 bin öğretmen adayını bu yıl ailemizin içine katacağız.”

ÖSYM: 09.45 kuralı erken geleni koruyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), bazı adayların tepkisine neden olan ‘09.45 kuralının gerekçesini açıkladı. ÖSYM’nin resmi Twitter hesabından yapılan duyuruda, adayların sınav öncesi işlem ve hazırlıklarının 10-15 dakika sürdüğü, geç kalanlar hatırlatılan kuralları duymadığı ve diğer adayların dikkatini dağıttığı için bu kuralın getirildiği belirtildi. Kararın Aralık 2016’da alındığı vurgulandı.

15 dakika mağduruna destek

GEÇEN pazar YGS’ye geç kalıp 15 dakika kuralı nedeniyle salona alınmayınca ‘1 yılı heba olan’ ve döktüğü gözyaşlarıyla herkesi duygulandıran Adanalı Mehmet Kara’ya (19), bir destek daha geldi. Bir iş insanının, Kara’nın bir yıllık eğitim masraflarını üstleneceğini açıklamasının ardından, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de genç üniversite adayını himayesine aldı ve eğitimine destek vereceğini açıkladı. Kara, Başkan Sözlü’nün daveti üzerine kendisini ziyaret etti