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Milli Eğitim Bakanı tatilde ödev yapan öğrencileri 'suçüstü' yakaladı!

Bakanlık, öğrencilere yarıyıl tatilinde ödev verilmemesi için bir genelge çıkarmıştı

28 Ocak 2016 17:38

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, yarı yıl tatilinde ödevi yasaklayan genelgeye rağmen, ödev yapan öğrencileri görünce inceleme başlattı.

Bakan Avcı, yarı yıl tatilinde ödev yapan öğrencileri gördü ve yasağı delen okullar hakkında inceleme başlattı. Avcı, Ankara'da bir restoranın çocuk oyun odasında ödev yapan öğrenciler gördü.

Telefonla hem ilgili özel okulun yetkilisini, hem de Ankara İl Milli Eğitim Müdürü'nü arayan Avcı, konunun araştırılması ve gereken işlemin yapılmasını istedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca, tatilde ödevi yasaklayan genelgeye rağmen, sömestrde ödev veren okulların Türkiye genelinde tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

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