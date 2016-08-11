Milli Eğitim Bakanı: Sözleşmeli ve kadrolu öğretmenlerin maaşları aynı olacak, 514 Suriyeli öğretmen eğitici olacak

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, sözleşmeli ve kadrolu öğretmenlerin maaşları arasında fark olmayacağını söyledi. Yılmaz, 27 bin 424 eğitim personelinin çalışma izninin iptal edildiğini açıkladı.

TEOG sonuçlarının da bugün açıklanacağını duyuran Bakan Yılmaz, "514 Suriyeli öğretmen eğitici olarak yetiştirilecek. 21 akademisyen tarafından verilecektir. 22 Ağustos-2 Eylül arasında yapılacak. Suriyeli 20 bin öğretmene eğitim verilecek" dedi.

Bakan Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Kadrolu öğretmenler ile sözleşmeli öğretmenlerin ücretleri konusunda hiçbir fark yok. Sözleşme süreleri bir yıl olacak.



TEOG sonuçları bugün açıklanacak.

Kapatılan özel okullarda okuyan öğrencileri mağdur etmemek ana ilkemizdir. Bu öğrencilerin 20 bine yakını özel okula kayıt oldu.



514 Suriyeli öğretmen eğitici olarak yetiştirilecek. 21 akademisyen tarafından verilecektir. 22 Ağustos-2 Eylül arasında yapılacak. Suriyeli 20 bin öğretmene eğitim verilecek.

Çıraklık eğitimi zorunlu ortaöğretim kapsamına alınacak.

Mesleki eğitim ile iş dünyası arasındaki bağları güçlendirmek, okulların fiziki ortamını geliştirmek amacıyla özel kuruluşlarla anlaşmalar yapılmıştır. Özel kamu kuruluşlarıyla imzalanan, MES eğitim vakfıyla yapılan iş birliği protokolü kapsamında öğrencilere kariyer eğitimi verilmesi, staj imkanı sağlanması, öğretmenlere sektörde eğitim için hizmet düzenlenmesi ve protokol kapsamında 5 bin eğitimciye ayda 200 lira burs verilmesi kararlaştırılmıştır.

Bu sene, 384 bin üzerinde mezun olacak öğrencilerimize diplomalarıyla birlikte girişimcilik belgesi de verilecektir. Girişimciliğe yöneldikleri takdirde bu kişilere gerekli imkanlar sağlanacaktır. Ayrıca, atölye ve laboratuvar öğretmenlerine hizmet içi eğitim verilecektir.

TİKA ve CAİKA ile yapılan protokol kapsamında 138 yabancı öğretmene Türkiye'de eğitim verilmiş, Türkiye'den de 80 öğretmen eğitim vermiştir.

