Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan hafta sonu yapılacak LGS ile ilgili açıklama

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA Editör Masası'nda Koronavirüs salgını sürecinde uzaktan devam eden eğitime ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. Hafta sonu yapılacak LGS ile ilgili konuşan Bakan Selçuk, "Tüm senaryolara yönelik tedbirleri alıyoruz. Velilerin kaygısını aşan bir kaygıya sahip olmak zorundayız" dedi.

Yeni tip Koronavirüs salgını dolayısıyla internet ve televizyon üzerinden devam eden eğitimle ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Selçuk, "Uzaktan eğitimle yüz yüze eğitimin tamamını yaptık diyemeyiz fakat yapmak istediğimizin fevkinde işler yaptık" diye konuştu.

İlkokul ve ortaokul karnelerinin e-okul üzerinden, lise karnelerinin ise randevulu olarak okuldan alınabileceğini belirten Selçuk, "Okulları 19 Haziran'a kadar 3 haftalığına açsaydık, emin olun çok daha devasa sorunlarımız olacaktı" dedi. Yaz kitaplarını pazartesi, salı tanıtacaklarını ifade eden Bakan Selçuk, "Hemen illerde, ilçelerde okullardan velilere ulaştıracağız" ifadesini kullandı.

"Biz tedbirlerimizi aldık, merak etmesinler"

Hafta sonu yapılacak LGS sınavına ilişkin olarak da konuşan Bakan Selçuk şöyle konuştu:

"'Tüm senaryolara yönelik tedbirleri alıyoruz. Velilerin kaygısını aşan bir kaygıya sahip olmak zorundayız.

Milli Eğitim Bakanı hastanede sınav yapacakmış, hasta çocuğa sınav yapılır mı?' diyorlar. Bu geçen yıllarda da vardı. Sınava girmek yasal bir hak. Biz bütün hastaları zorla alıyormuşuz gibi bir şeyden söz ediliyor. Yarın akşam mesai bitimine kadar bir velimiz bu konuyla ilgili bir başvuruda bulunduğunda, ki çok az sayıda, biz tedbir almak zorundayız. Hukuka ve sağlığa uygun olmak koşuluyla biz velilerin istediğini yapmalıyız. Bunun tedbirlerini aldık. Ayrı binalar oluşturduk. Merak etmesinler."

"Velilerimizden de destek bekliyoruz" diyen Bakan Selçuk, "Biz sınava girecek çocuğa yeni maske vereceğiz. Arada dışarı çıkan çocuğun maskesini yine değiştireceğiz" diye konuştu.

Bakan Selçuk ayrıca, LGS kapsamındaki sınavın açık havada yapılması önerisiyle ilgili olarak, "Sınav güvenliği riske girerse sınavın tamamı boşa gider. Çok fazla risk var" dedi.

LGS, 20 Haziran 2020 Cumartesi günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30’da, ikinci oturum 11.30’da başlayacak.

"Meslek liseleriyle ilgili açıklama

Meslek liselerinin yurt dışına maske ihracatı yapmasıyla ilgili de konuşan Bakan Selçuk, "Yeni, özel imkânlar oluşturulacak mı?" sorusuna, "AR-GE oluşturduk. Olması gerekeni yapıyoruz aslında. Meslek liseleri fabrikalarda hangi araçlar var, ne tür inovasyonlar var, robotlar nasıl çalışıyor, bütün bunları takip eden bir canlılıkla yapabilmeli. İstiyoruz ki meslek lisesindeki çocuklarımız üreterek öğrensinler. Yapması için ne lazım? Maske makinesi lazım. Araç için mekan lazım. Biz her şeyi okulda yapabilir miyiz? Yapamayız. O yüzden fabrikalar okul olur bizim için. Niye üretmiyoruz dediğimizde biz üretiyoruz ama şu mevzuatta sıkıntı var. Ne gerekiyorsa, 1 talep çıktı. Bunun 1'ini yaptık. Bir tanesi kaldı. Onun için çalışıyoruz. Yeter ki bir engel olmasın Biz toplum olarak bir işin neden yapılamadığına kafa yormayacağız, nasıl yapılacağına kafa yoracağız" ifadelerini kullandı. Bakan Selçuk ailelere, "Meslek liseleriyle ilgili hayallerimize destek olsunlar" diye seslendi.