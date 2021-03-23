Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Uzaktan eğitim artık kalıcı olacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk , yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle geçilen uzaktan eğitim sistemine ilişkin "Salgın bitse de uzaktan eğitim artık kalıcı olacak. EBA altyapımızı güçlendirdik. Hibrit modelini uygulamaya ilişkin ciddi bir deneyimimiz oldu" dedi.

Sabah gazetesinden Ceyda Karaaslan'ın haberine göre birinci yılını dolduran uzaktan eğitim ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Salgın bitse de uzaktan eğitim artık kalıcı olacak. EBA altyapımızı güçlendirdik. Hibrit modelini uygulamaya ilişkin ciddi bir deneyimimiz oldu. Bundan sonraki süreçte hangi derslerin yüz yüze hangi derslerin uzaktan yapılabileceğine ilişkin çalışmalardan sonra yeni yol haritası belirleyeceğiz. Birçok okulumuzun buna ilişkin altyapısı uygun" dedi.

Uzaktan eğitim döneminin, oluşturduğu güçlüklerin yanında büyük fırsatlar da getirdiğini söyleyen Selçuk, "Bakanlığımız tarafından yıllardır gerçekleştirilmeye çalışılan eğitim-öğretim ortamlarının teknolojiyle bütünleştirilmesi çalışmaları için bir kaldıraç görevi gördü" ifadesini kullandı.

Selçuk, şöyle devam etti:

"Bakanlığımızın hâlihazırda var olan altyapısı, uzaktan eğitimin başlaması ile daha da güçlendirilerek öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimiz tarafından daha sık kullanıldı. EBA platformu dünyanın en çok ziyaret edilen eğitim sitesi haline geldi. Uzaktan eğitimde küçük yaş grubundaki öğrencilerimizde, gelişim düzeyinin getirdiği faktörlere bağlı olarak bazı zorluklar yaşandı. Ortaokul öğrencileri ise uzaktan eğitime daha kolay adapte oldu. Süreci daha kolay yönettik.

"Yüzde 77 katılım sağlandı"