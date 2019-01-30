Milli Eğitim Bakanı Selçuk’tan ‘temel lise’ açıklaması: Sürpriz yok

Temel liselerin kapatılacağını açıklayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Sürpriz yok, 4- 5 sene önce alınmış kararlar” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Antalya'da bir sempozyumda yaptığı konuşmada temel liselere ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. Selçuk, şu ifadeleri kullandı:

"İhtiyaç ve talep konusunda çok net bir yol haritamız var. Önümüzdeki haftalarda bir lansmanla açıklayacağız. Hazırlıklarımız bitti, herkes rahat olsun. Sürpriz yok, 4- 5 sene önce alınmış kararlar.

2023 vizyonuyla dönüşüm tasarlıyoruz. Kasım ayına kadar hangi hafta hangi ay hangi somut çalışmayı nasıl hayata geçirebiliriz, kamuoyuyla paylaşacağız.

Pilot çalışmalar şubat ayında başlıyor. İmkanı daha zayıf olan okullarımız için dönüşüm planlıyoruz. Biz 3 yıllık bir takvim ortaya koyduk. Takvim belgede olmasına rağmen niye değişiklik gerçekleştirilmiyor sorularına maruz kalıyoruz. Bir değişiklik yaparken niye ve nasıl yaptığımızı derinlikli olarak analiz etmek zorundayız. Biz neyi ne zaman yapacağımızı takvimde çok net belirttik. Ben çayın demlenmesinden yanayım."