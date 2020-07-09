Millî Eğitim Bakanı Selçuk'tan okulların açılış tarihine ilişkin açıklama: Planı 31 Ağustos'a göre yaptık

"31 Ağustos'ta okullar açılabilir denilirse biz hazırız" diyen Bakan Selçuk, "Bir süre açmayın, uzaktan eğitime devam edin denirse biz buna hazırız. Seyrekleştirme modeli deneyin derlerse buna da hazırız. Neden hazırız, bir yıl sonrasının içeriklerini bitirmek üzereyiz. O kadar hazırız. Gereken her türlü tedbiri alıyoruz. Bize güvenin, yetkililere güvenin" diye konuştu.

Beklentilerinin ağustos sonu, eylül başında nasıl bir tablo varsa hareket planını ona göre uygulamak olduğunu belirten Bakan Selçuk, "Her türlü altyapımız ve imkanımız fazlası ile var" dedi.

Selçuk açıklamalarına şöyle devam etti:

"Biz LGS'de bir sınav verdik mi? Verdik. Bunu nasıl başardıysak, tamamını da böyle yapabiliriz. Riski gördüğümüzde ona göre tedbiri hemen alırız. Velilerimizin içi rahat olsun. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Kabine bunu sürekli olarak her anlamda ele alıyor."

"Devlet okulları yüz yüze eğitim vermez ise, özel okullar inisiyatif alarak bu eğitimi verebilir mi?"

Devlet okulları için başka şart, özel okullar için başka şart diye bir şey yok. Özel okullardaki öğretmen ve öğretmenlerimizin sağlığından da biz sorumluyuz.

"Vaka sayısının az olduğu illerde yüz yüze eğitim olabilir mi?"

Bizim planlarımız her türlü koşula karşı. Eğitim ve pedagojinin de bazı kuralları var. Biz buna göre değerlendiririz. Şöyle olursa, böyle olursa ile durumu daha da karmaşıklaştırmaya gerek yok. Gerekli tedbirleri alırız hiç endişeniz olmasın.

"Uzaktan eğitimde özel okullar para iadesi yapacak mi?"

Ticaret hukuku ile ilgili durumlara biz müdahil olamayız. Bu doğru değil. Bu konulara karşı zamanı geldiğinde tedbirleri oluşturmak gerek. Derneklerle istişare içindeyiz. Türkiye'deki özel okul temsilcilerinin tamamı ile görüşmeler yapıyoruz. O, o zamanın sorusu.