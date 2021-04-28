Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan liselerde sınav açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk , "Liselerde ikinci dönemde tek sınav olacak" açıklamasında bulundu. "Bilim Kurulu bir tavsiyede bulunduğundan, Sağlık Bakanlığımız bir tablo ortaya koyduğundan sağlık neyi gerektiriyorsa onu yapmaya çalışıyoruz" diyen Selçuk, "Tam kapanma sürecinin vakaların azalması için bir umut olarak görüyorum. Amacımız öncelikleri de dikkate alarak tüm sınıfları açabilmek" dedi.

Selçuk TRT Haber canlı yayınında soruları yanıtladı. "17 Mayıs'tan sonra şu an için verilmiş bir karar yok. Aynı şekilde devam edeceğiz" diyen Selçuk, "Temel eğitime ortaokullarda ikinci dönemin sınavlarının tamamlandığını söyleyebiliriz. Liselerde yüzde 40'a yakın sınavlar tamamlandı. Liselerde ikinci dönemde de tek bir sınav olacak" şeklinde konuştu.

YKS ve LGS ertelenebilir mi?

Selçuk, YKS ve LGS'nin ertelenip ertelenmeyeceği konusunda ise, "Öğrencilerimizin yarısına yakını sınavların zamanında yapılmasını istiyor, bir kısmı da biraz daha erteleyin diyor. Bizim şu anda bunların ertelenmesine dair bir kararımız söz konusu değil" bilgisini paylaştı.