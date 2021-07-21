Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan kafa kesme görselleri kullanan çocuk dergisi hakkında açıklama: Yetki ve sorumluluk alanımız dışında

Memur-Sen’e bağlı Diyanet-Sen'in çıkardığı çocuk dergisinde “idam, kafa kesme” sahnelerinin resmedildiği görsel hakkında verilen soru önergesine Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “görev, yetki ve sorumluluk alanlarına” girmediği cevabını verdi.

Memur-Sen’e bağlı Diyanet-Sen'in dergi ile ilgili tanıtım açıklamasında “Çocuklar ve gençler bir milletin, bir toplumun geleceği, yarınlarıdır. Geçmişini bilmeyen, yarınlarını inşa edemez. Bu sebeple yeni dergimizde çocuklarımız ve gençlerimize hitap ederken geçmişimizi de öğrenmelerini istedik” denildi.

Dergide, 12. yüzyılda Türkistan’da yetişen yer çekimi ve terazilerle ilgili çalışmalar yapan fizik, astronomi ve matematik alimi Abdurrahman El-Hazini’nin hayatı anlatılmıştı.Savaş ve idam sahnelerinin resmedildiği görselde, bir yerde “darağacı” varken, bir başka yerde “kılıçla kafa kesiliyordu.”2

"Dergi toplatılacak mı?"

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yanıtlaması istemiyle soru önergeleri verdiler. CHP’li Kaya, Diyanet-Sen yöneticileri hakkında suç duyurusunda da bulunmuştu. Kaya, Bakan Selçuk’a, “Diyanet-Sen Çocuk dergisinin dağıtımı yasaklanacak mıdır? Çocuklarımızın zihinsel ve ruhsal gelişimini bozan dergiyi çıkartan Diyanet-Sen yöneticileri hakkında yasal işlem başlatılacak mıdır? Dağıtımı yapılan Diyanet-Sen Çocuk dergisi toplatılacak mıdır?” sorularını yöneltmişti. HDP’li Güzel de Selçuk’un yanıtlaması istemiyle verdiği önergede, şu sorulara yanıt istemişti:

“Memur-Sen’e bağlı Diyanet-Sen’in çıkarmaya başladığı çocuk dergisinde kullanılan savaş, idam ve kafa kesme görselleri bakanlığınızın bilgisi dahilinde midir? Söz konusu görsellerin kullanıldığı dergi hangi yaş aralığına hitap etmektedir? Kullanılan görseller çocuklar için pedogojik açıdan uygun mudur? Uygun değilse birçok uzman tarafından pedagojik açıdan son derece sakıncalı bulunan dergiyi çıkaranlar hakkında herhangi bir idari soruşturma başlatılacak mıdır? Söz konusu derginin yayınını durdurmak için herhangi bir girişimde bulunacak mısınız?”

"Yetki ve sorumluluk alanımız dışında"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise tüm bu sorulara tek bir cümle ile yanıt vermekle yetindi. Konu hakkında hiçbir yorumda bulunmayan Selçuk, “Soru önergesinde belirtilen konuda, bakanlığımız görev, yetki ve sorumluluk alanlarına giren herhangi bir husus bulunmamaktadır” dedi.