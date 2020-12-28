Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Tablet bilgisayarda 4'üncü fazın dağıtımlarını haftaya gerçekleştireceğiz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ücretsiz tablet bilgisayar dağıtımı ile ilgili "4'üncü fazın dağıtımlarını da haftaya gerçekleştireceğiz" dedi.

Bakan Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz hafta tablet dağıtımlarının 3'üncü fazında 66 bin öğrencimiz yeni tabletleriyle ders başı yaptı. Bugün 60 bin tablet Gaziantep’teki öğrencilerimize gidiyor. Dün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 30 bin tablet dağıttı. 4'üncü fazın dağıtımlarını da haftaya gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.