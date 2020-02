MİLLİ EĞİTİM BAKANI SELÇUK: ÖZEL ÖĞRETİME AYIRDIĞIMIZ BÜTÇENİN RESMÎ KURUMLARA AKTARILMASININ BU SÜREÇTE İHTİYAÇ OLDUĞU DÜŞÜNÜLDÜ

Nursima ÖZONUR/ANKARA,(DHA) - MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk “Şu aşamada hükümet kararı olarak özel öğretime ayırdığımız bütçenin büyük ölçüde olanakları daha kısıtlı olan resmi kurumlarımıza aktarılması konusundaki yaklaşımın bu süreçte ihtiyaç olduğu düşünüldü. Türkiye\'de okullar arasındaki imkan ve başarı farklılıkları yüksek. Bu farkı azaltmamız söz konusu olmadığı takdirde herkesin imkanı iyi olan okula doğru yönelme motivasyonu yükselecektir” dedi.

‘ÖĞRETMENLERİMİZİN TAMAMINI ÜNİVERSİTELERİMİZDE EĞİTİMDEN GEÇİRME PLANIMIZ VAR’

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda merkezi yönetim bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını cevapladı. Ziya Selçuk, öğretmenin itibarını yükseltmeye ihtiyaç olduğunu belirterek “Bizim; liderliğe, öğretmenin itibarını yükseltmeye, okullarımızdaki öğretmen odalarındaki atmosferi iyileştirmeye ihtiyacımız var. Yaklaşık 3 yıl 4 ay süre içinde öğretmenlerimizin tamamını üniversitelerimizin içinde eğitimden geçirme planımız var. Bunun bütçesini de çıkardık. Mutabakat sağladık\" diye konuştu.

‘TÜRKİYE’DE OKULLAR ARASINDAKİ İMKAN VE BAŞARI FARKLILIKLARI YÜKSEK’

Ziya Selçuk, Türkiye’de okullar arasındaki imkan ve başarı farklılıklarının yüksek olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Türkiye\'nin özel öğretiminin belli bir noktaya gelmesi konusunda desteklenmesi gerekiyordu. Bence bu desteklendi. Şu aşamada hükümet kararı olarak özel öğretime ayırdığımız bütçenin büyük ölçüde olanakları daha kısıtlı olan resmi kurumlarımıza aktarılması konusundaki yaklaşımın bu süreçte ihtiyaç olduğu düşünüldü. Türkiye\'de okullar arasındaki imkan ve başarı farklılıkları yüksek. OECD, UNESCO, birçok kritere göre yüksektir. Bu farkı azaltmamız söz konusu olmadığı takdirde herkesin imkanı iyi olan okula doğru yönelme motivasyonu yükselecektir.”

‘FATİH’E HARCADIĞIMIZ PARA 3.4 MİLYAR’

Ziya Selçuk, Fatih Projesinin anımsatılması üzerine şöyle konuştu: “Toplam harcadığımız para 3.4 milyar TL. Fatih Projesi çok büyük kısmı akıllı tahtalara ve dijital altyapıya ayrılmıştır. Tabletin çok öncelikli olduğunu düşünmüyorum. İçeriğin önceden hazırlanması ile ilgili sorunlar oluştu. Sınıfların spesifik ihtiyaçlarına yönelik çalışmaya hazırlanıyoruz.”

‘LİYAKAT ESASLI BİR SÜRECİ HAREKETE GEÇİRECEĞİZ’

Ziya Selçuk,yönetici atamalarına ilişkin bir soruyu ise şöyle yanıtladı: “İlçe, il müdürleri ve şube müdürleri, okul müdürleri için somut ölçülebilir muhakkak suretle liyakat esaslı bir süreci harekete geçireceğiz. Sınav hazırlığımız var. Uluslararası \'know how\' var. Bunlarla ilgili iki aydır çalışma yürütüyoruz. Bütün yöneticilerimize hangi seviyede, hangi akreditasyonu getireceğiz ve bunun değişmemesi içinde taahhütte bulunacağız. Akreditasyonu uygun olan yönetici veya adaylarımızın, onların okullarla ilgili ölçülebilir hedeflerle karşı karşıya kalmasını sağlayacağız. Her bir okul müdürünün hedeflerini soracağız.”