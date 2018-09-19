Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Eğitimde ani sistem değişikliği artık yok

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitimdeki sistem değişikliklerinin ani yaşanmayacağını belirterek, şu an liseye başlayanların aynı sistemle okulu bitireceklerini söyledi.

Selçuk, Şanlıurfa'da bir okulu ziyaret etti. Ziyareti sırasında bir öğrencinin sistem değişikliği istemediğini belirtmesi üzerine, "Ani sistem değişikliği artık yok. Söz ani frende yok, ani gaz da yok, tamam. Siz şimdi böyle liseye başladınız ya liseyi de böyle bitireceksiniz inşallah" dedi.

Türkiye'de artık yeni Mustafa Kemallere, Aziz Sancarlara ve Kazancı Bedihlere ihtiyaç duyulduğunu anlatan Selçuk, yeni nesil öğrencilerin eğitimin yanı sıra sanattan spora kadar farklı branşlarda da kendilerini geliştirmesi gerektiğini ifade etti.

"Derdimiz kendimizle değil, dünya ile yarışmaktır"

Selçuk, ayrıca "Türkiye'nin eğitimini düzene sokarsak işimiz bitmiş olmayacak, bizim işimiz asıl o zaman başlayacak. Bizim derdimiz kendi kendimizle yarışmak değil, bizim derdimiz dünya ile yarışmaktır. Asıl meselemiz dünyadaki büyük güçlerle rekabet ederek bu durumu sürdürülebilir hale getirmektir. Bunun için sizlere ve öğretmenlerimize güveniyoruz. Bu hedef sizin omuzlarınızda yükselecektir. İnsanın değeri ve eğitilmesiyle biz bu dünyada iz bırakabiliyoruz. Sizler bu tesislerin hakkını verirseniz içinizden birçok değerler çıkacaktır." diye konuştu.

Erdoğan'ın sözleri sonrası TEOG kaldırılmıştı

Ziya Selçuk'un 'eğitimde ani değişiklikler' açıklaması akıllara Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavı hakkında yaptığı açıklamayı getirdi. Erdoğan, katıldığı bir televizyon programında “Ben TEOG olayını istemiyorum” demiş, sistem 2 günün ardından kaldırılmıştı. Binlerce öğrenci haftalarca bakanlığın yeni sisteme dair bir bilgi vermesini beklemişti.